Demandan a empresa de buses escolares en Boston tras arrollamiento de niño captado en cámara

Se estableció una nueva demanda contra la empresa a cargo de los autobuses de las escuelas públicas de Boston, luego que se dio a conocer un video que muestra el momento en que un chofer arrolla a un niño de ocho años en el vecindario de Jamaica Plain.

El pequeño fue sometido a una cirugía compleja en su pie y ha pasado meses en rehabilitación tratando de caminar.

El incidente ocurrió frente a la Escuela Curley, justo a la hora de la salida de clases cuando el lugar estaba repleto de niños.

En el video se ve el momento en que el chofer del autobús escolar despierta de una siesta, y de manera abrupta enciende el vehículo y se desvía, mientras tanto, en la acera están el pequeño de ocho años, Reginald Oates y su cuidadora, Cinthia Davis. Segundos después, el chofer los embiste y sigue adelante hasta chocar contra la cerca de la escuela Mary Curley en Center St. en el vecindario de Jamaica Plain en Boston, alrededor de las 3 de la tarde el 6 de diciembre.

"Es horrible, el video habla por sí solo", dice el abogado de la familia del pequeño, Reginald Oates, de tan solo ocho años, con autismo, quien aún se recupera de las lesiones que sufrió tras el accidente.

Su cuidadora, Cinthia Davis dice: “Es impactante leer la serie de mentiras que el conductor le dio a la policía. Es francamente vergonzoso que esta compañía de autobuses escolares tenga un historial de golpear y matar a niños en todo Boston".

"Estamos hablando de una empresa multimillonaria, una empresa internacional que no tiene su sede en los Estados Unidos que tiene conductores de autobús que no están calificados, ni capacitados, además no tiene supervisión", dice el abogado.

Con esto, se suma una nueva demanda contra Transdev, la compañía que opera los autobuses escolares de Boston desde 2013.

"No le podemos quitar el contrato así, pero yo sé que nosotros en el consejo aprobamos el contrato y tenemos la oportunidad para hacer una evaluación", dice la concejal de Boston Julia Mejía.

La compañía de autobuses Transdev es la misma, cuyo conductor supuestamente golpeó y mató a Lens Arthur de cinco años, el pasado mes de abril, en el vecindario de Hyde park, un incidente que permanece bajo investigación.