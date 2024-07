Revelan detalles de demanda por muerte de menor en Worcester tras reto de chip picante

Los abogados revelarán el jueves los detalles de una demanda presentada por la muerte de un adolescente de Worcester, Massachusetts, tras comer un chip de tortilla extremadamente picante como parte de un desafío en las redes sociales conocido como One Chip Challenge.

Se espera que la familia de Harris Wolobah participe en la conferencia de prensa en Boston a las 11 a.m.

Harris Wolobah murió el 1 de septiembre de 2023, después de comerse el chip, hecho por Paqui, y una autopsia posterior encontró que el estudiante de segundo año de 14 años en la escuela secundaria Doherty Memorial de Worcester murió por ingerir una sustancia que contenía una gran cantidad de extracto de chile.

Se presentará una demanda "sobre la muerte trágica y errónea de Harris Wolobah" en el Tribunal Superior de Suffolk, según un comunicado de los abogados de la firma Sheff & Cook, que fue enviado el miércoles. Dijeron que asistirían representantes de la familia Wolobah.

"Los Wolobah esperan que este caso, que podría tener implicaciones nacionales e incluso internacionales, envíe un mensaje a todos los que comercializan productos peligrosos, especialmente utilizando las redes sociales, para niños", dice el comunicado.

No quedó claro de inmediato quién sería nombrado en la demanda.

Desde esta muerte, el fabricante Paqui, con sede en Texas, sacó el producto de los estantes de las tiendas poco después de la muerte de Harris. Después de que se publicaran los hallazgos de la autopsia en mayo, la compañía, una subsidiaria de Hershey Co., emitió esta declaración, señalando que el producto estaba etiquetado como solo para adultos:

Estábamos y seguimos estando profundamente entristecidos por la muerte de Harris Wolobah y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. El One Chip Challenge de Paqui estaba destinado únicamente a adultos, con un etiquetado claro y destacado que destacaba que el producto no era para niños ni para personas sensibles a los alimentos picantes o con problemas de salud subyacentes. Vimos un aumento en los informes de adolescentes y otras personas que no prestan atención a estas advertencias. Como resultado, si bien el producto cumplía con los estándares de seguridad alimentaria, por precaución, trabajamos con los minoristas para retirar voluntariamente el producto de los estantes en septiembre de 2023, y el One Chip Challenge se suspendió.

Nuestra cadena hermana NBC10 Boston contactó a Paqui después del anuncio de los abogados el miércoles.

En su declaración del miércoles, los abogados de Sheff & Cook dijeron que el chip era fácil de comprar en Walgreens en el área de Worcester y Harris murió pocas horas después de consumirlo.

El One Chip Challenge se vende por unos 10 dólares y viene envuelto en una bolsa de aluminio sellada que está encerrada en una caja de cartón con forma de ataúd. El paquete advierte que el chip está hecho para el “placer vengativo del calor y el dolor intensos”, está destinado a adultos y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Paqui, una subsidiaria de The Hershey Company, dijo en un comunicado publicado en su sitio web el jueves que estaba “profundamente entristecida por la muerte” de Harris.

"Hemos visto un aumento en el número de adolescentes y otras personas que no prestan atención a estas advertencias", dijo la compañía. "Como resultado, si bien el producto continúa cumpliendo con los estándares de seguridad alimentaria, por precaución, estamos trabajando activamente con los minoristas para retirar el producto de los estantes".

Antes de que se presentaran los resultados de la autopsia, la madre de Harris había confirmado a NBC10 Boston que la familia creía que había muerto por complicaciones del One Chip Challenge.

La autopsia también dijo que Wolobah tenía cardiomegalia, es decir, un corazón agrandado y un defecto congénito descrito como "puente miocárdico de la arteria coronaria descendente anterior izquierda".

Un puente miocárdico se produce cuando un segmento de una arteria principal del corazón discurre dentro del músculo cardíaco en lugar de en su superficie, según el Dr. James Udelson, jefe de cardiología del Tufts Medical Center.

"Es posible que con una estimulación significativa del corazón, el músculo más allá del puente repentinamente tuviera un flujo sanguíneo anormal ("isquemia") y podría haber sido la causa de una arritmia grave", dijo Udelson a The Associated Press en un correo electrónico en ese momento. . "Ha habido informes de toxicidad aguda con capsaicina que causa isquemia del músculo cardíaco".

Grandes dosis de capsaicina pueden aumentar la forma en que se contrae el corazón, ejerciendo presión adicional sobre la arteria, señaló el Dr. Syed Haider, cardiólogo del MedStar Washington Hospital Center.

Pero si bien los resultados de la autopsia sugieren que un defecto cardíaco probablemente hizo que Harris fuera más vulnerable a los efectos negativos del extracto de chile, las personas sin factores de riesgo subyacentes también pueden experimentar problemas cardíacos graves al ingerir grandes cantidades de capsaicina, dijo Haider.

Tanto Udelson como Haider hablaron en términos generales; ninguno estuvo involucrado en el caso de Harris.

La causa de la muerte de Harris se determinó el 27 de febrero y el 5 de marzo se entregó un certificado de defunción a la oficina del secretario de la ciudad de Worcester, según Elaine Driscoll, portavoz de la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública de Massachusetts. El estado solo dio a conocer la causa y la forma de la muerte. Los funcionarios no publicarán un informe completo, que no se considera parte del registro público, dijo.

El chip Paqui, vendido individualmente por unos 10 dólares, venía envuelto en papel de aluminio en una caja con forma de ataúd que contenía la advertencia de que estaba destinado al “placer vengativo del calor y el dolor intensos”. La advertencia señalaba que el chip era para consumo exclusivo de adultos y debía mantenerse fuera del alcance de los niños.

A pesar de la advertencia, los niños no tuvieron problemas para comprar las patatas fritas y ha habido informes en todo el país de adolescentes que se enfermaron después de participar en el desafío de comer patatas fritas. Entre ellos se encontraban tres estudiantes de secundaria de California que fueron llevados a un hospital y siete estudiantes de Minnesota que fueron atendidos por paramédicos después de participar en el desafío en 2022.

La muerte de Harris provocó advertencias de las autoridades y médicos de Massachusetts, quienes advirtieron que comer alimentos tan picantes puede tener consecuencias no deseadas. Desde que surgió la moda de los chips, los centros de control de intoxicaciones han advertido que la cantidad concentrada podría causar reacciones alérgicas, problemas para respirar, latidos cardíacos irregulares e incluso ataques cardíacos o derrames cerebrales.

El desafío requería que los participantes comieran el chip Paqui y luego vieran cuánto tiempo podían pasar sin consumir otros alimentos y agua. Las ventas del chip parecieron impulsadas en gran medida por personas que publicaron videos en las redes sociales de ellos o de sus amigos aceptando el desafío. Mostraban a personas, incluidos niños, desenvolviendo el envoltorio, comiéndose las patatas fritas y luego reaccionando al calor. Algunos vídeos mostraban a personas con arcadas, tosiendo y pidiendo agua.