Demandan a la Policía de Boston por fuerza excesiva durante protestas tras la muerte de George Floyd

Cuatro personas que asistieron a una protesta tras la muerte de George Floyd el año pasado presentaron una demanda federal de derechos civiles alegando que la policía de Boston utilizó fuerza excesiva contra ellos.

Los demandantes, los residentes de Massachusetts Jasmine Huffman, Justin Ackers, Caitlyn Hall y Ben Chambers-Maher, dijeron que todos fueron "atacados físicamente" por agentes de policía en una manifestación pacífica el 31 de mayo de 2020 en el Boston Common.

Ese día se llevaron a cabo una serie de protestas pacíficas en la ciudad, pero al anochecer las cosas se tornaron violentas. Finalmente, se llamó a la Guardia Nacional para ayudar a dispersar a la multitud.

En la demanda, Huffman alega que el oficial de policía de Boston Michael Burke la golpeó con su bastón antidisturbios mientras ella se quedaba quieta con los brazos en el aire. Burke y otros agentes de policía la pisotearon, según la demanda.

Ackers dijo que estaba tratando de dejar la protesta en su motocicleta cuando Burke lo golpeó con su bastón antidisturbios, tirándolo al pavimento.

Chambers-Maher dijo que el oficial Michael J. McManus lo golpeó con gas pimienta dos veces mientras se alejaba de los oficiales de policía de Boston. Dijo que estaba tratando de regresar a su automóvil para poder abandonar el área, como los oficiales le habían indicado que hiciera.

Hall dijo que el oficial Edward Joseph Nolan la golpeó con su bastón antidisturbios mientras estaba de pie en Downtown Crossing con las manos en alto, lo que provocó que su diente se perforara el labio y su cabeza golpeara el pavimento.

La demanda busca daños monetarios por violar los derechos civiles de los demandantes, alegando que la policía de Boston "no tenía un plan adecuado para manejar una protesta en el Boston Common, los agentes no estaban debidamente supervisados ​​y el departamento toleraba el uso de la fuerza cuando no era necesario para lograr una presencia policial adecuada ".

El Departamento de Policía de Boston no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.