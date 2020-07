Demandan a policía y escuelas de Boston para conocer si comparten información con ICE

Varios grupos de defensa de inmigrantes han demandado a los departamentos de policía y escuelas de Boston para averiguar cuánta información comparten con los funcionarios federales de inmigración.

Lawyers for Civil Rights, el Center for Law and Education y Multicultural Education, Training, and Advocacy presentaron una demanda el jueves en el Tribunal Superior de Suffolk para obtener detalles sobre cómo la policía y las escuelas comparten la información de los estudiantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE)

El Boston Globe informó anteriormente que la ciudad ha compartido información sobre los estudiantes de las Escuelas Públicas de Boston involucrados en peleas, disturbios o vandalismo más de 100 veces entre 2014 y 2018 con el Centro de Inteligencia Regional de Boston, comúnmente conocido como BRIC. La agencia incluye un agente del Departamento de Seguridad Nacional.

David Carabin, subdirector del BRIC, dijo que la unidad no trabaja con las autoridades federales en los procedimientos de inmigración.

"ICE no tiene acceso a ningún dato que se encuentra dentro del Departamento de Policía de Boston", dijo Carabin bajo interrogatorio de los concejales de la ciudad durante una audiencia sobre subvenciones el jueves.

El sistema escolar ha dicho que ya no comparte esos informes.