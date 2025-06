Grave denuncia contra agentes de ICE tras detención en Lynn

Un trabajador de la construcción que fue arrestado por ICE en la ciudad de Lynn, Massachusetts, regresó el viernes al cementerio donde asegura los agentes federales lo trasladaron antes de llevarlo al centro de detención de ICE en Burlington.

En compañía de su familia, Alejandro Reyes revivió la pesadilla que le tocó vivir cuando fue detenido el miércoles y asegura emprenderá acciones legales.

En las imágenes grabadas por testigos se aprecia cuando varios agentes federales bajan a empujones de su camioneta a Alejandro Reyes, quien se dirigía a su trabajo en Lynn.

Reyes ya tiene un abogado, y dice que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, él asegura que no solo fue agredido físicamente sino que también hubo mucha violencia psicológica.

"Uno de los oficiales agarró la green card y dijo de mi cuenta va que te lo revoquen y vas a ir para tu país Honduras, vas a ir para allá", relató Reyes sobre el incidente con ICE.

Él describe cómo fue presuntamente agredido por los oficiales de inmigración.

"Me rompieron la nariz, uno de ellos me dio un golpe, aquí que todavía me duele y fue donde salieron los chorros de sangre", dijo el trabajador.

Reyes señala que los agentes federales no solo se excedieron, sino que tenían otra intención.

"Ellos me llevaron hasta el final arriba y allá ellos se quitaron todos los chalecos, traen su cámara, se quitaron todo y me tiraron todo", dijo el inmigrante hondureño.

Alejandro Reyes denuncia que fue agredido por los mismos agentes de ICE que lo pusieron bajo custodia, a pesar de decirles en varias ocasiones que era residente legal.

Reyes regresó al cementerio el viernes junto a su familia, para identificar el lugar exacto donde fue trasladado por los agentes federales e intentar con suerte encontrar su billetera.

Después del incidente en el cementerio, Reyes dice que fue llevado a una celda fría en Burlington. Luego, vio a un juez de migración que finalmente lo dejó en libertad tras desestimar los cargos de agresión de los que fue acusado por agentes federales.

De acuerdo con Reyes, la jueza ordenó "la liberación inmediata de Alejandro Reyes y quiero que le eliminen esos cargos que me le están poniendo, lo más pronto posible".

Él asegura que todo cambió cuando los agentes encontraron su green card dentro de su billetera en el cementerio y asegura tomará acciones legales.

Telemundo Nueva Inglaterra solicitó comentarios sobre este caso a los portavoces de ICE y Homeland, pero al cierre de este reportaje no han emitido ningún comentario.