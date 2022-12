Denuncia robo en su equipaje durante viaje de México a Estados Unidos

Una televidente se llevó tremendo disgusto cuando llegó de un viaje y notó que en su equipaje faltaba un artículo valioso.

Rosa María Flores denunció que el pasado mes de agosto, le abrieron la maleta y le sacaron unos audífonos marca Bose valorados en $140 dólares cuando ella viajó de México a Estados Unidos. Lo peor de todo es que en general, las aerolíneas no se responsabilizan por artículos robados.

Los audífonos eran un regalo para su hijo, pero ella se los trajo de vuelta debido a que él ya tenía unos similares.

Flores expuso que la aerolínea le informó que, si ella pagó por aseguranza, pues quizás podrían hacer algo. No obstante, ella no lo hizo por lo que no la pudieron ayudar. Lamentablemente Rosa María no pudo recuperar el costo de sus audífonos.

Rosa María no es la única víctima de robo en vuelos que salen de la ciudad de México.

El pasado mes de noviembre, se publicó una serie de videos de vigilancia del aeropuerto internacional de la ciudad de México que delatan a empleados de seguridad robando artículos de pasajeros.

Así que, sea cual sea su destino en esta temporada festiva, para evitar que roben artículos de su equipaje, procure llevar todo lo que sea valioso en su equipaje de mano y no perderlo de vista. Si tiene que llevar artículos valiosos en el equipaje registrado, vale la pena comprar un seguro, ni los candados ni el embalaje plástico garantizan protección de robo.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde está comprometido a investigar sus casos y recuperar su dinero. Nuestra meta es encontrar respuestas, y si es posible, una solución a su problema. Llámenos al 855-622-1000 o puede contactarnos través del formulario de quejas.