Denuncias de lenguaje racista investigadas después de una pelea en un partido de fútbol

La policía y funcionarios escolares están investigando las acusaciones de que se usó "lenguaje con carga racial" cuando estalló una pelea durante un partido de fútbol americano de la escuela secundaria entre Georgetown y Roxbury Prep durante el fin de semana.

Los funcionarios de la escuela de Georgetown dijeron en un comunicado que hubo un "altercado físico" durante el juego del viernes por la noche que involucró a jugadores de ambos equipos y varios entrenadores. La causa de la pelea está bajo investigación.

Se llamó a la policía para ayudar a dispersar a la multitud después de que se canceló el juego.

También se están investigando las acusaciones de uso de lenguaje racial, dijo el distrito escolar.

"Quiero dejar claro que las Escuelas Públicas de Georgetown no tolerarán el racismo en ninguna forma y están trabajando con el Departamento de Policía de Georgetown para investigar esta acusación", dijeron los funcionarios escolares de Georgetown. "El distrito se ha comunicado con la administración de Roxbury Prep Charter High School en un intento de recopilar hechos y resolver los problemas".

El distrito escolar dijo que muchas versiones de lo que sucedió en el juego están "dando vueltas en las redes sociales" y pidió "calma y paciencia" mientras continúan investigando y llegan a una resolución.

"Todavía estoy entumecido, pero esto es Estados Unidos", dijo el entrenador de fútbol de Roxbury Prep, Jamaal Hunt, en Facebook. "El hecho de que no hubiera nada que pudiera hacer para proteger a mis hijos me dolió más. Me derrumbé, vi cómo el racismo arruinaba algo que se suponía que era bueno para ellos".

Dijo que se usaron insultos raciales contra su equipo, que se burló toda la noche.

"Me sentí como si estuviera en una película de los sesenta anoche, pero la realidad estaba sucediendo frente a mi cara", dijo.

No se dispuso de más información de inmediato.