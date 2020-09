Dep. de Salud en CT emite alerta de COVID-19 en fin de semana feriado

El Departamento de Salud Pública del estado emitió una alerta de COVID-19 en todo el estado para el fin de semana del Día del Trabajo con nuevas preocupaciones de que la infección del virus pudiera propagarse si no se toman las precauciones y medidas de seguridad adecuadas, según un comunicado del departamento.

La alerta se produce después de que el DPH haya visto grupos de estudiantes universitarios que regresan a la escuela y están preocupados por las grandes reuniones y las comidas al aire libre. La preocupación es elevada entre los adultos jóvenes, dijo la comisionada interina del DPH, Deidre Gifford.

“Se acerca un hermoso fin de semana. Pero mientras celebramos la festividad, el DPH les recuerda a los residentes de CT que las pequeñas reuniones de familiares y amigos son una fuente importante de infección ”, dijo Gifford en un comunicado. “En las últimas semanas en Connecticut, hemos presenciado pequeñas reuniones de amigos y familiares que llevaron a la infección por COVID-19. Si se va a reunir con alguien que no vive con usted, por favor: use su máscara, mantenga la distancia social, lávese las manos con frecuencia y use desinfectante de manos. Además, nuestros socios en los departamentos de salud locales estarán monitoreando los restaurantes y otros espacios públicos para asegurarse de que se cumplan nuestras reglas de reapertura ".

En el informe de datos de COVID-19 del viernes del DPH, la tasa de positividad del estado se mantuvo baja. De las 19,431 pruebas administradas desde el jueves, 156 dieron positivo para una tasa de positividad de 0.8%. Siete pacientes menos están hospitalizados en el estado con COVID-19 para un total de 58. No se informaron nuevas muertes relacionadas con COVID-19 desde el jueves.