Hombre arrestado por ICE en Waltham es deportado en tiempo récord

Un hombre salvadoreño que fue arrestado por agentes federales la semana pasada, luego de que rompieran el vidrio del vehículo donde iba, dice que fue deportado de forma exprés a su natal El Salvador.

Kevin Rodrigo Ramos fue arrestado el martes 13 de mayo, minutos después de que otro compañero con quien andaba en el vehículo fuera detenido por agentes de ICE.

Él agradece no haber terminado en la mega cárcel de El Salvador, ya que su proceso fue una deportación en tiempo récord. Ramos asegura que fue víctima de un arresto colateral. En los videos que compartió con Telemundo Nueva Inglaterra, se aprecia cuando por un momento lo iban a dejar ir, pero el agente federal cambió de opinión.

En un video grabado por Ramos se oye a su compañero hablando por teléfono luego de que agentes de ICE lo detuvieran primero.

“Kevin, te dejo estas cosas, a ti no te van a hacer nada…”, le dijo a Ramos, su compañero que estaba siendo detenido.

Uno de los agentes se dirigió a Ramos, quien no guardó silencio.

“Tal vez cometí el error de darle mi licencia. Él fue al vehículo a meter su información mía y después me dijo ‘sal del carro’, y le dije que no porque no tienen ninguna orden en mi nombre”, dijo el migrante salvadoreño que fue deportado.

Él fue llevado a un centro de detención, donde pidió su liberación bajo fianza, “y yo dije, bueno, a lo menos me van a dejar salir o algo.”

Ramos dice que después lo volvieron a llamar, "me dijeron que quizá tu orden de deportación… y yo me quedé así, raro. ‘¿Si quieres firmarlo?’ Y él dijo ‘no, no quiero firmar’.”

El documento indicaba que se ordenaba la expulsión acelerada del país por motivos de inadmisibilidad. Al final decía "el inmigrante se niega a firmar", sin embargo fue deportado.

Ramos, nunca tuvo oportunidad de pelear su caso, y señala que no vio nada que dijera que estaría en corte o que tenía un abogado.

“Armaron los grupos, los que van para Ecuador, El Salvador y Guatemala, y ahí ya lo que pasó fue que me deportaron.”, dijo el inmigrante salvadoreño.

Su amiga Érika Zúñiga da fe de que Ramos no merecía estar en esa situación, “no tenía ningún récord criminal, ningún problema con nadie. Mucha gente lo quería, mucha gente llamó que lo quería ayudar para poder sacarlo.”

Él ahora está de regreso a su casa que dejó en El Salvador cinco años atrás.

“Tranquilo a la vez y viendo todo positivo de lo que pasó. Feliz porque yo estoy aquí con mi familia.”, dice Ramos.

De su compañero, que también fue detenido, aún no sabe nada.

Ramos fue enviado a El Salvador en una aerolínea comercial. Al momento del arresto sólo contaba con su licencia de Massachusetts.

Ramos dijo a Telemundo Nueva Inglaterra que preguntó en el centro de detención de Plymouth por la opción de liberación bajo fianza pero nunca le respondieron.

Ramos dice que espera volver a EEUU, pero desea hacerlo de forma legal.

“Tal vez yo entré ilegalmente, pero nunca le hice daño a nadie. Y darle gracias a todos los que me escribieron, me apoyaron, ya sea económicamente o preocupados por mí.”