Derretimiento constante y gradual comienza en Nueva Inglaterra

Nueva Inglaterra está entrando en un tramo de derretimiento constante pero relativamente gradual en los próximos días. Para todos los efectos, el clima seguirá siendo bastante benigno, aunque todavía está activo en altura con una serie de perturbaciones que en su mayoría permanecerán sin humedad, lo que limitará la cantidad de precipitación que producirá cada perturbación en Nueva Inglaterra.

Por ahora, el sol que comenzó el jueves se desvanecerá lentamente a medida que aumenten las nubes antes de una perturbación del nivel de la corriente en chorro que ayude en el transporte de aire más templado hacia el noreste desde el medio oeste. Es posible que haya una llovizna desde el jueves por la tarde hasta el jueves por la noche, luego las nubes se romperán durante la noche del jueves, solo brevemente antes de que regresen nuevas nubes el viernes por la mañana temprano.

La próxima perturbación que cruce el cielo de Nueva Inglaterra el viernes representará otra inyección de aire ligeramente más templado que generará una lluvia aislada con temperaturas cercanas y superiores a los 50 grados por la tarde en el sur de Nueva Inglaterra, mientras que una ligera mezcla invernal cae periódicamente durante el día en el norte de Nueva Inglaterra derritiéndose principalmente al contacto en carreteras tratadas, pero acumulando de una a tres pulgadas en las montañas del extremo norte de New Hampshire y desde el centro hasta el norte de Maine.

Un frente frío acompañante de la misma perturbación llega durante la noche del viernes, provocando nuevas lluvias dispersas desde el viernes por la noche hasta la noche y es probable que algunas de esas lluvias se prolonguen hasta la madrugada en el sureste de Massachusetts antes de despejar la costa a media mañana.

Aunque un nuevo flujo de aire más fresco y seco hará brillar la luz del sol el sábado con una brisa fresca cada vez mayor, el aire más frío se retrasa un poco, por lo que las temperaturas aún deberían alcanzar los 40 a alrededor de los 50 grados el sábado por la tarde.

Para el sábado por la noche, el aire más frío será más perceptible a medida que las temperaturas mínimas bajen a los 20 grados en toda la región y no se recuperen más allá de los 40 grados el domingo por la tarde. Aunque el sol y las nubes burbujeantes e hinchadas se mezclarán en el cielo frío el domingo, es muy probable que caigan chubascos de nieve en el terreno montañoso, el hermoso cielo no estará acompañado por una sensación agradable, ya que un viento del noroeste agitado a veces alcanza las 40 mph puede causar algunas detenciones por un breve tiempo en el norte de Nueva Inglaterra, pero además, mantendrá los valores de sensación térmica más cálidos del día a no más de 30 grados.

Se espera una recuperación rápida la próxima semana, con nuestro pronóstico exclusivo de 10 días de Primera Alerta que muestra temperaturas altas de 45 a 50 grados la mayoría de los días, cerca o ligeramente por encima de lo normal para esta época del año, y es probable que falte una tormenta al sur de Nueva Inglaterra el miércoles, pero una mejor probabilidad de lluvias cuando una tormenta de seguimiento llegue a Nueva Inglaterra a fines de la próxima semana y quizás hasta el comienzo del próximo fin de semana, aunque es imposible discernir el momento preciso desde tan lejos.

