Andamio se derrumba sobre varios autos en Boston a causa de los fuertes vientos

Los vientos que azotaban algunas partes de Massachusetts con velocidades de hasta 55 mph el viernes hicieron que cuatro pisos de andamios de un edificio de Boston se derrumbaran y cayeran sobre varios vehículos.

El incidente se registró alrededor de las 11 a. m. en la esquina de las calles Beacon y Exeter, según el Departamento de Bomberos de Boston.

No hubo información inmediata sobre cuántos vehículos resultaron dañados, pero las fotos de la escena mostraron un Jeep y varios otros vehículos enterrados bajo los escombros.

At approximately 11:00 companies are working at the corner of Beacon and Exeter st for 4stories of scaffolding that collapsed in the street on some vechicles pic.twitter.com/YmOP462bn0