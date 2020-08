Desalojan a 8 grupos en Encore Boston Harbor Casino y los multan por reuniones

Al menos ocho grupos han sido desalojados de Encore Boston Harbor y multados por violar las prohibiciones de grandes reuniones en habitaciones de hotel y otros huéspedes han optado por cancelar sus reservas cuando se les dice en la recepción que el casino aplicaría estrictamente sus propias reglas que son más estrictas que los límites estatales, dijeron los reguladores del juego el jueves.

La Comisión de Juegos de Massachusetts obtuvo un resumen completo de los eventos en el casino del resort Everett el sábado 16 de agosto y hasta la madrugada del domingo 17 de agosto, cuando más de 110 personas, en su mayoría sin máscaras, fueron expulsadas de una suite a las 3 am, lo que desencadenó un cargo por alteración del orden público para el hombre que reservó la suite y una notificación de incumplimiento para el casino.

Bajo el límite del gobernador Charlie Baker, ninguna reunión en interiores puede exceder las 25 personas. Encore ahora está imponiendo su propio límite sobre los límites de reunión para los huéspedes en su hotel (no más de cuatro personas por habitación de hotel y no más de 10 personas permitidas en una suite) al hacer que los infractores estén sujetos a una multa del orden de $ 3,000 , dijeron los funcionarios de la comisión.

"A la luz de los recientes eventos en Encore Boston Harbor, deseo recordarles que la jurisdicción y las responsabilidades regulatorias del MGC se extienden a todo el establecimiento de juegos, más allá de la sala de juegos. Es imperativo que tomemos todas las medidas necesarias para hacer cumplir el distanciamiento social y todas las demás medidas relacionadas con COVID-19 como se describe en las pautas de seguridad de reapertura aprobadas por la Comisión de Juegos ", dijo la presidenta Cathy Judd-Stein.

La directora ejecutiva interina Karen Wells dijo que un hombre que reservó la suite el 16 de agosto y otra persona comenzaron "con frecuencia" a escoltar a pequeños grupos de personas desde el vestíbulo hasta la suite a partir de las 6:30 p.m. A la medianoche, la gerencia del hotel recibió una llamada de una persona que dijo que vio una publicación en Instagram que mostraba a más de 100 personas en una suite Encore Boston Harbor, dijo.

Unos 15 minutos después, un mayordomo del hotel le dijo a la recepción que acababa de entregar algo a la suite y vio a más de 30 personas adentro. El mayordomo le dijo a la recepción "que aclararan la fiesta por violar la ocupación máxima del hotel", dijo Wells. A las 12:30 a.m., la recepción llamó a la suite para notificar a los invitados sobre el límite de ocupación y darles 15 minutos para limpiar la suite. En ese momento, dijo Wells, 36 personas abandonaron la suite.

Un grupo de personas desafiaron las restricciones del COVID-19 y realizaron una fiesta en una habitación del Hotel Casino Encore Boston Harbor.

Hubo un disturbio reportado alrededor de las 3 a.m., dijo Wells, lo que hizo que la seguridad de Encore y la Unidad de Control de Juegos de la Policía del Estado de Massachusetts respondieran. Fue entonces cuando más de 110 personas, la mayoría de las cuales no usaban máscara ni cubrían la cara, fueron expulsadas de la suite, dijo Wells. El disturbio de las 3 a.m. fue la primera vez que el equipo de seguridad del casino se dio cuenta de la situación con la que se ocupaba la recepción.

Una investigación sobre la situación condujo a un aviso de incumplimiento de los cambios requeridos en Encore la semana pasada, dijo Wells. Judd-Stein destacó que, si bien los comisionados y reguladores coincidieron en general en que Encore se estaba tomando la situación en serio y manejándola de manera apropiada, "este es un paso muy serio".

"Lo que fue más atroz en este caso no fueron simplemente las acciones del público ... pero lo que fue atroz aquí para mí fue que eso sucedió y nuestro licenciatario recibió una notificación de más de tres horas y al menos un empleado, el mayordomo, hizo exactamente lo correcto y fue y notificó a sus compañeros de trabajo para que se tomaran medidas ", dijo. La presidenta agregó que Encore y los demás titulares de licencias de juegos del estado deben "asegurarse de que están escuchando a sus empleados cuando escuchan informes de casos que ponen a otros en peligro".

Entre los requisitos de la comisión para Encore estaba que el casino comunique claramente a los huéspedes los límites estatales y las propias restricciones del casino, que la empresa capacite a los empleados para identificar señales de alerta, como entradas o salidas frecuentes de una sala, y comunicarlo a los superiores, y que el personal de seguridad supervise más de cerca los pisos del hotel y los vestíbulos de los ascensores para asegurarse de que solo los huéspedes registrados accedan a las habitaciones del hotel.