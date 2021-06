Desde donas hasta cerveza, estos son los incentivos para vacunarse en Nueva Inglaterra

Con la desaceleración del ritmo de las vacunas, los estados de todo el país están ofreciendo todo tipo de incentivos para alentar a los residentes a vacunarse.

Nueva Inglaterra no es una excepción, y los estados facilitan programas como Your Shot to Get Outdoors en Maine y la campaña Summer on Us. Muchas empresas de la región también ofrecen obsequios para las personas que muestren sus tarjetas de vacunación cuando ingresan.

A continuación, presentamos algunas ventajas que puede obtener vacunarse en Nueva Inglaterra: