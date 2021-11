Desestiman cargos contra funcionarios de Soldier’s Home de Holyoke

Un juez de Massachusetts desestimó los cargos de negligencia criminal el lunes contra dos exlíderes de un hogar de veteranos donde casi 80 veteranos murieron después de contraer el coronavirus, diciendo que faltaban pruebas de que sus acciones condujeran a las muertes.

El ex superintendente de viviendas de los soldados de Holyoke, Bennett Walsh, y el ex director médico, el Dr. David Clinton, fueron acusados ​​el año pasado.

La procuradora general del estado, Maura Healey, dijo en ese momento que los cargos con respecto a cinco veteranos se derivaban de su decisión de marzo de 2020 de combinar dos unidades de demencia, colocando a los residentes que dieron positivo al coronavirus en un espacio con los que no tenían síntomas.

"No hay suficiente evidencia razonablemente confiable de que, si estas dos unidades de demencia no se hubieran fusionado, la condición médica de cualquiera de estos cinco veteranos habría sido materialmente diferente", escribió el Tribunal Superior de Hampden, Edward McDonough Jr., en su decisión. "Por lo tanto, debido a que la evidencia no respalda un hallazgo de causa probable para creer que el Sr. Walsh o el Sr. Clinton cometieron algún crimen, debo desestimar las acusaciones contra ambos".

La oficina de Healey puede apelar.

"Estamos muy decepcionados con el fallo de hoy, especialmente en nombre de las víctimas inocentes y las familias dañadas por las acciones de los acusados", dijo Jillian Fennimore, portavoz de Healey en un comunicado. "Estamos evaluando nuestras opciones legales en el futuro".

El abogado de Clinton, John Lawler, dijo que su cliente ahora retirado se preocupaba profundamente por los veteranos y siente un "tremendo alivio".

"Creo que el Dr. Clinton se siente reivindicado por la decisión bien razonada y reflexiva del juez McDonough", dijo. "Al mismo tiempo, su corazón está con los veteranos que sufrieron y murieron como resultado de la crisis de COVID".

Se dejó un mensaje de voz en busca de comentarios con un abogado de Walsh.

Al menos 76 residentes de la casa murieron después de dar positivo por el virus en la primavera de 2020, en uno de los peores brotes de COVID-19 en un centro de atención a largo plazo en la nación.