Nuevos detalles sobre muerte en puerto de Charlestown; persona de interés regresa al tribunal

La mujer arrestada en la escena de una investigación de muerte —que sigue activa dos días después— en el barrio de Charlestown, en Boston, el domingo, es considerada una persona de interés en el caso, dijeron los fiscales en el tribunal, compartiendo nueva información sobre lo que saben.

Nora Nelson, de 24 años, compareció el martes ante un tribunal de Boston, pero no por cargos relacionados con la muerte de una persona en una casa flotante en Charlestown Marina. Un fiscal de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk explicó que, si bien el caso se considera una muerte sospechosa, no se pueden presentar cargos hasta que se complete una autopsia, y eso aún no ha sucedido.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

En cambio, Nelson comparecía para enfrentar órdenes de arresto pendientes por incidentes que se remontan a 2023, que involucran un presunto asalto y agresión a una persona mayor de 60 años. El fiscal dijo que ese caso involucraba a una persona diferente de la persona cuya muerte se informó el domingo.

Mientras los fiscales buscaban una fianza de 100.000 dólares para Nelson, citando su historial de no comparecer ante el tribunal en el caso de 2023 en Massachusetts y por cargos recientes en Texas por los que se la busca, el juez ordenó que se le impusiera una fianza de $7,500.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El abogado designado por el tribunal para Nelson había argumentado en contra de una fianza tan alta, señalando que la designación como persona de interés "ni siquiera es una acusación" y que los investigadores "especulan que podría estar involucrada".

El abogado también señaló que la graduada de la Universidad de Maryland no tiene antecedentes y ha trabajado como contratista de la Marina en Fort Meade "creando tecnología para misiles", y más aún ha estado haciendo prácticas en Harvard. Dijo que Nelson no se presentó ante el tribunal en el caso de 2023 en Massachusetts porque pensó que ya se había solucionado.

Nelson debe volver a presentarse ante el tribunal en ese caso el 3 de marzo.

Los buzos de la policía y otros investigadores fueron vistos nuevamente en Charlestown Marina el martes.

A diver on a Boston police boat at the Charlestown Marina on Tuesday, Feb. 4, 2025.

Las autoridades no han compartido públicamente el nombre de la persona que murió.

La policía de Boston dijo que sus oficiales respondieron inicialmente a un barco en Shipway Place cerca del Muelle 8 en Charlestown Marina alrededor de las 10:30 p.m. del domingo.

Más sobre el caso de Nora Nelson en Boston en 2023

Nelson fue arrestada previamente en octubre de 2023 bajo sospecha de agresión y agresión a un familiar o miembro del hogar y agresión a un oficial de policía, según los registros judiciales.

Los oficiales fueron llamados a un edificio de apartamentos de Back Bay, donde un hombre dijo que Nelson, su ex, se había negado a salir de la casa durante semanas, luego pateó y trató de morder a los oficiales mientras investigaban lo que estaba sucediendo, según una denuncia penal presentada en el tribunal.

En mayo, la fianza de Nelson fue anulada después de que no se presentara ante el tribunal para una audiencia, según los registros judiciales.

Reacción entre la comunidad de casas flotantes de Charlestown

Las personas que viven en la unida comunidad de casas flotantes de Charlestown durante todo el año dijeron que estaban un poco conmocionadas cuando la policía las interrogó en los muelles.

"Estaban iluminando su casa flotante, pero aparte de eso no había mucho más que pudieran darnos. "Había unos 15 policías y trajeron el camión de investigación de la escena del crimen alrededor de las 12:30 y ha habido presencia policial aquí toda la noche", dijo Chad Johansen, que vive en un barco en Charlestown Marina.

Johansen describió al hombre dueño del barco, a quien había visto por última vez la semana pasada, como un "caballero agradable y tranquilo" que tenía perros y era amigable.

Tom Nichols, que vive cerca, dijo: "Es muy tranquilo, la gente se conoce a todo el mundo, es genial. Así que estoy realmente sorprendido de escuchar que estaba pasando algo allí".