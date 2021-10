Detectan variante Delta Plus en Massachusetts; aquí todo lo que debes saber

Una nueva subvariante de COVID-19 que se está propagando rápidamente en el Reino Unido ya está aquí en Massachusetts, dicen los expertos en salud.

Conocida como AY.4.2, se cree que la variante denominada "delta plus" es incluso más contagiosa que la variante delta altamente transmisible. Un experto dijo que podría ser entre un 10% y un 15% más contagiosa que la delta.

Hasta ahora, la mutación se ha detectado en Massachusetts, Washington, DC, California, Carolina del Norte y el estado de Washington, según Outbreak.info.

Las preocupaciones sobre delta plus son actualmente muy altas en el Reino Unido, que está experimentando un aumento en los casos. La nueva subvariante había representado aproximadamente el 6% de todos los casos en la última verificación.

Pero los funcionarios de salud del gobierno del Reino Unido han dicho que es demasiado pronto para saber si la mutación representa un riesgo mayor para la salud pública que la variante delta, que en sí misma es significativamente más infecciosa que la cepa COVID-19 original.

Aunque AY.4.2 está siendo monitoreada, la OMS no lo ha clasificado como una "variante en investigación" o una "variante de preocupación", es decir, no se ha identificado que tenga cambios genéticos que se espera que afecten las características del virus. tales como transmisibilidad, gravedad de la enfermedad, escape inmunológico, escape diagnóstico o terapéutico.

Tampoco se ha confirmado que cause una transmisión comunitaria significativa o múltiples grupos de COVID-19. Aún así, ese estado podría cambiar luego de un mayor monitoreo y si continúa siendo secuenciado en un número creciente de casos.

Los funcionarios de salud mantienen la calma sobre el subtipo delta, por ahora, y señalan que es crucial vigilar la mutación pero no entrar en pánico.

Al comentar sobre "delta plus" la semana pasada, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., Rochelle Walensky, señaló que "en particular, la variante AY.4.2 ha llamado la atención en los últimos días". Añadió que: "en ocasiones, hemos identificado este sublinaje aquí en los Estados Unidos, pero no con un aumento reciente de frecuencia o agrupación, hasta la fecha".