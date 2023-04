Devastador incendio destruye iglesia luterana en Cambridge

Un devastador incendio que devoró la Faith Lutheran Church en Cambridge, Massachusetts, era todavía monitoreado por los bomberos y la Policía en la mañana del lunes.

El incendio inició a las 5:30 p.m. del domingo, apenas 30 minutos después de que los feligreses salieran de misa. No había nadie dentro de la iglesia en el momento del incendio.

Cuando los bomberos llegaron por primera vez a la escena, encontraron la puerta principal cerrada, dijo el jefe. Una vez que entraron, ya había mucho fuego adentro. Aproximadamente 30 minutos después, los bomberos salieron del edificio y se concentraron en el exterior de la iglesia.

La preocupación era el posible colapso del techo y el campanario, una preocupación que continuaba el lunes por la mañana. Varias partes del techo se derrumbaron, pero el campanario sigue en pie. El campanario podría ser derribado en algún momento más tarde en el día.

Además de la altura del campanario, los bomberos dijeron que la estructura y el diseño del edificio dificultaron la contención del fuego.

En total, unos 150 bomberos ayudaron a combatir el incendio. Algunos sufrieron heridas leves, dijeron los bomberos.

Las casas y negocios cercanos fueron evacuados pero no impactados directamente por el fuego. No está claro si a todos los residentes se les ha permitido regresar a casa o si los negocios reabrirán el lunes.

Un feligrés le dijo a NBC10 Boston que la congregación es muy pequeña, pero a pesar de eso, habían realizado numerosas actualizaciones en la iglesia durante los últimos 15 años. Ver todo eso perdido por el fuego fue devastador.

"Sé que apagamos todas las velas, así que estoy segura de que no son las velas", dijo Diane Garner. "No sabemos cuál es la causa... Pero lo que más me asusta es que no sé a dónde iremos desde aquí".

"La gente es devota de esta iglesia y este edificio, y supongo que tenemos que superar la idea de que nuestra iglesia es este edificio porque este edificio no va a estar aquí, me temo".

El jefe dijo que podría llevar días o incluso semanas determinar la causa del incendio.