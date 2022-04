Día de impuestos 2022: todo lo que debe saber sobre la fecha límite en Massachusetts

La fecha límite de impuestos de 2022 está oficialmente aquí: el martes 19 de abril es el último día para presentar sus impuestos de 2021 en Massachusetts.

El Día de los Impuestos generalmente cae el 15 de abril, pero este año se retrasó hasta el 18 de abril porque el Día de la Emancipación, un feriado observado en Washington, D.C., se celebró el día 15.

En Massachusetts, los residentes tienen un día adicional para presentar sus declaraciones de impuestos federales y estatales porque el 18 de abril es el Día de los Patriotas, un feriado estatal. Maine también celebra el Día de los Patriotas, por lo que también obtienen un día adicional.

Si no puede presentar la solicitud o se le pasa la fecha límite del 19 de abril, asegúrese de conocer sus opciones en el futuro, cuáles son las sanciones y cuáles deben ser sus próximos pasos.

Desde la presentación de una extensión de impuestos hasta las multas si no cumple con la fecha límite y los reembolsos de impuestos, esto es lo que necesita saber.

¿Qué sucede si no cumple con la fecha límite de impuestos y no solicita una prórroga?

Si presenta sus impuestos después de la fecha límite del 19 de abril, puede recibir una multa por no presentar.

Según el Servicio de Rentas Internos, "La multa por no presentar la declaración se aplica si no presenta su declaración de impuestos antes de la fecha de vencimiento. La multa que debe pagar es un porcentaje de los impuestos que no pagó a tiempo".

El monto que puede tener que pagar se calcula según el retraso en la presentación de su declaración de impuestos y el monto del impuesto no pagado a partir de la fecha de vencimiento del pago original. El interés también se puede cambiar en una multa. Aquí hay un desglose de las matemáticas.

Si su declaración tiene más de 60 días de retraso, la multa mínima por no presentar es de $435 (para las declaraciones de impuestos que se deben presentar en 2020, 2021 y 2022) o el 100 % del impuesto que se debe mostrar en la declaración, lo que sea menor.

¿Qué sucede si no puede pagar sus impuestos cuando presenta su declaración?

Si no puede pagar sus impuestos cuando presenta sus impuestos, es posible que reciba una multa por incumplimiento de pago.

Según el IRS, "La multa por incumplimiento de pago se aplica si no paga el impuesto que declara en su declaración de impuestos antes de la fecha de vencimiento o la fecha de vencimiento extendida aprobada. La multa que debe pagar es un porcentaje de los impuestos que no pagó".

Sin embargo, si no puede pagar sus impuestos el día de su vencimiento, puede calificar para un plan de pago en línea (incluido un acuerdo de pago a plazos) que le permite pagar un saldo pendiente con el tiempo.

Una vez que su solicitud en línea esté completa, recibirá una notificación inmediata de si su plan de pago ha sido aprobado.

Esos planes de pago pueden incluir:

Plan de pago a corto plazo: el período de pago es de 120 días o menos y el monto total adeudado es inferior a $100,000 en impuestos, multas e intereses combinados.

Plan de pago a largo plazo: el período de pago es superior a 120 días, se paga en pagos mensuales y el monto adeudado es inferior a $50,000 en impuestos, multas e intereses combinados.

Perdí la fecha límite para declarar mis impuestos. ¿Puedo solicitar una extensión de impuestos?

Sí, pero solo si solicita presentar una prórroga antes del día de la fecha límite de impuestos. Las solicitudes de prórroga deben presentarse a más tardar en la fecha de vencimiento normal de su declaración, indica el IRS en su sitio web.

En otras palabras, la solicitud para presentar una prórroga y la fecha límite de impuestos de 2022 es el mismo día: este año, ese día es el 19 de abril.

¿Qué hace una extensión de impuestos?

Según el IRS, una extensión es simplemente una extensión de seis meses para presentar sus impuestos.

Sin embargo, no le otorga una prórroga para pagar sus impuestos. Todavía debe pagar sus impuestos a tiempo para evitar multas o intereses.

¿Cómo solicito una extensión de declaración de impuestos? ¿Qué formulario necesito llenar?

Deberá completar el Formulario 4868 para solicitar una extensión. Puede presentarlo electrónicamente de forma gratuita, utilizando Free File.

¿Quién puede solicitar presentar una extensión de impuestos? ¿Hay alguna restricción sobre quién obtiene una extensión?

Cualquier contribuyente individual, independientemente de sus ingresos, puede solicitar electrónicamente una prórroga automática de presentación de impuestos.

Sin embargo, para obtener la prórroga, debe estimar su obligación tributaria en el formulario Free File y también debe pagar cualquier monto adeudado.

¿Cuánto dura una extensión de impuestos?

Una extensión de impuestos le da seis meses adicionales para declarar sus impuestos.

Según el IRS, uno de cada 10 reembolsos se emite en menos de 21 días.

Hasta la semana que terminó el 1 de abril, el IRS envió más de 63 millones de reembolsos por un valor de más de $204 mil millones.

OK, he solicitado una extensión. ¿Qué día vencen mis impuestos ahora?

Los contribuyentes que soliciten una prórroga tendrán hasta el 17 de octubre para presentar una declaración.

Su declaración se considera presentada a tiempo si el sobre tiene la dirección, el matasellos y el depósito en el correo correctos antes de la fecha de vencimiento.

¿Qué tan pronto se emiten los reembolsos de impuestos?

¿Cuál es el reembolso de impuestos promedio?

El reembolso promedio es de $3,226, según el IRS.

¿Cómo puedo verificar el estado de mi declaración de impuestos?

El Departamento de Ingresos de Massachusetts dice que para verificar el estado de su reembolso de impuestos sobre la renta personal, necesitará su número de Seguro Social o Número de Identificación de Contribuyente Individual, el año fiscal del reembolso y el monto del reembolso.

Puede verificarlo en línea a través de MassTaxConnect o llamando al 1-800-392-6089.

Las declaraciones presentadas electrónicamente tardan hasta seis semanas en procesarse. Las devoluciones en papel tardan hasta 10 semanas.

¿Qué pasa si todavía estoy esperando mi declaración de impuestos de 2020?

El IRS dice que "sigue progresando en esta área y ha tomado numerosas medidas para ayudar a abordar este problema".

Si todavía está esperando una declaración de impuestos de 2020, no necesita esperar a que se procese por completo para presentar sus impuestos de 2021.

Según el IRS, aquellos con declaraciones de impuestos de 2020 sin procesar deben ingresar $0 (cero dólares) para el AGI del año pasado en su declaración de impuestos de 2021 cuando presenten electrónicamente.

¿Qué pasa con el crédito tributario por ingreso del trabajo?

¿Es usted elegible para un crédito tributario por ingreso del trabajo? Si no estuviste el año pasado, eso puede haber cambiado.

Según las nuevas pautas, más personas sin hijos califican para recibir el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), el crédito fiscal reembolsable más grande del gobierno federal para familias de ingresos bajos a moderados, según el Servicio de Impuestos Internos.

A diferencia de años anteriores, el crédito federal ahora está disponible para más trabajadores jóvenes y personas mayores sin hijos. Para calificar, los trabajadores deben tener al menos 19 años y más de 64, según el IRS. Anteriormente, el crédito para personas sin dependientes solo estaba disponible para personas de 25 a 64 años.

Para saber si su familia califica para el crédito, haga clic aquí.

¿Qué pasa con el crédito fiscal por hijos?

Millones de estadounidenses que nunca han presentado una declaración de impuestos tendrán que hacerlo este año para reclamar lo que les corresponde en virtud del crédito fiscal mejorado por hijos.

Anteriormente, solo las personas que ganaban suficiente dinero para adeudar impuestos sobre la renta podían calificar para el crédito completo.

Pero como parte del paquete de ayuda por el coronavirus de $1.9 billones, el presidente Joe Biden amplió el programa, aumentando los pagos hasta $3600 anuales para cada niño de 5 años o menos y $3000 para los que tienen entre 6 y 17 años.

Los pagos mensuales ascienden a $300 por cada niño de 5 años o menos y $250 por los de 5 a 17 años.

El gobierno comenzó a enviar los pagos, un total de $93 mil millones, mensualmente a partir de julio pasado. Ahora, hay pagos adicionales por valor de seis meses esperando ser reclamados. Y algunas familias aún no han cobrado ninguno de los beneficios que les corresponden. En total, aún queda por reclamar un estimado de $193 mil millones.

La única forma de recibir ese dinero es presentando una declaración de impuestos.

¿Con quién me comunico si tengo preguntas?

Puede llamar al Departamento de Hacienda de Massachusetts de 9 a. m. a 4 p. m., de lunes a viernes al 1-800-392-6089.

Para obtener la información, los formularios, los cronogramas y las instrucciones más actualizados para la temporada de impuestos de 2022, los residentes de Massachusetts pueden hacer clic aquí.

¿Qué puedo hacer para evitar errores de presentación?

Estas son algunas recomendaciones del IRS:

Presentar electrónicamente: Los contribuyentes pueden usar su computadora, teléfono inteligente o tableta para presentar sus impuestos electrónicamente, ya sea a través de Free File del IRS u otros proveedores de servicios de presentación electrónica, para ayudar a reducir los errores.

El software de impuestos guía a las personas a través de cada sección de su declaración de impuestos utilizando un formato de preguntas y respuestas. Ingrese la información cuidadosamente. Esto incluye cualquier información necesaria para calcular créditos y deducciones. El uso de software de impuestos debería ayudar a prevenir errores matemáticos, pero los contribuyentes siempre deben revisar su declaración de impuestos para verificar su precisión.

Utilice el estado civil correcto para efectos de la declaración: El software de impuestos, incluido Free File del IRS, también ayuda a evitar errores al seleccionar un estado civil para la declaración de impuestos. Si los contribuyentes no están seguros de su estado civil, el Asistente de impuestos interactivo en IRS.gov puede ayudarlos a elegir el estado civil correcto, especialmente si se aplica más de un estado civil.

Responda la pregunta sobre la moneda virtual: El Formulario 1040 y 1040-SR de 2021 pregunta si en algún momento durante 2021, una persona recibió, vendió, intercambió o de otro modo dispuso de algún interés financiero en cualquier moneda virtual. Los contribuyentes no deben dejar este campo en blanco, pero deben marcar "Sí" o "No".

Informe todos los ingresos imponibles: La subdeclaración de ingresos puede dar lugar a multas e intereses. Los registros de impuestos organizados ayudan a evitar errores que provocan demoras en el procesamiento y también pueden ayudar a encontrar deducciones o créditos pasados ​​por alto. Los contribuyentes deben tener a mano todos sus documentos de ingresos antes de iniciar su declaración de impuestos. Algunos ejemplos son los formularios W-2, 1099-MISC o 1099-NEC.

Incluya la compensación por desempleo: El IRS está viendo situaciones en las que las personas no incluyen la compensación por desempleo que recibieron en 2021 en sus declaraciones de impuestos. Aunque una ley especial permitió a los contribuyentes excluir de los impuestos la compensación por desempleo en 2020, fue solo para ese año. La compensación por desempleo recibida en 2021 generalmente está sujeta a impuestos, por lo que los contribuyentes deben incluirla como ingreso en su declaración de impuestos.

Vuelva a verificar las entradas de nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social: Los contribuyentes deben incluir correctamente el nombre, el número de Seguro Social (SSN) y la fecha de nacimiento de cada persona que reclaman como dependiente en su declaración de impuestos sobre la renta individual. Ingrese cada SSN y el nombre de la persona en una declaración de impuestos exactamente como está impreso en la tarjeta del Seguro Social. Si un dependiente o cónyuge no tiene y no es elegible para obtener un SSN, indique el Número de identificación fiscal individual (ITIN) en lugar de un SSN.

Verifique dos veces los números de ruta y de cuenta: Solicitar el depósito directo de un reembolso federal en una, dos o incluso tres cuentas es conveniente y permite que el contribuyente acceda a su dinero más rápido. Asegúrese de que los números de ruta y de cuenta de la institución financiera ingresados ​​en la declaración sean correctos. Los números incorrectos pueden hacer que un reembolso se retrase o se deposite en la cuenta equivocada. Los contribuyentes también pueden usar su reembolso para comprar bonos de ahorro de EE. UU.

El papel de correo regresa a la dirección correcta: Los contribuyentes en papel deben confirmar la dirección correcta donde presentar la declaración en IRS.gov o en las instrucciones del formulario para evitar demoras en el procesamiento. Tenga en cuenta que el procesamiento de las declaraciones de impuestos en papel puede demorar mucho más de lo habitual. Se alienta a los contribuyentes y profesionales de impuestos a presentar electrónicamente si es posible.

Firme y feche la declaración. Si presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges deben firmar y fechar la declaración: Los contribuyentes electrónicos pueden firmar utilizando un número de identificación personal (PIN) seleccionado por ellos mismos. Los contribuyentes deben revisar las instrucciones especiales para validar su declaración electrónica de impuestos de 2021 si su declaración de 2020 aún no ha sido procesada.

Guarde una copia: Cuando estén listos para presentar, los contribuyentes deben hacer una copia de su declaración firmada y todos los anexos para sus registros.

Solicite una extensión, si es necesario: Los contribuyentes que no pueden cumplir con la fecha límite del 18 de abril pueden solicitar fácilmente una extensión de presentación de seis meses hasta el 17 de octubre y evitar multas por presentación tardía. Use Free File o el Formulario 4868. Pero tenga en cuenta que, si bien una extensión otorga tiempo adicional para presentar, los pagos de impuestos aún vencen el 18 de abril para la mayoría de los contribuyentes.