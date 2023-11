Día frío y con la posibilidad de copos de nieve en partes de nuestra región

El tiempo sigue cambiando drásticamente. Tuvimos un inicio de semana muy nublado y fresco, un martes soleado y frío y, hoy, hasta copitos de nieve pudiéramos tener. Ojo, que esto no será para toda la zona, pero áreas montañosas y en condado Worcester no deben tener por sorpresa esa posibilidad. De hecho, de tener precipitación invernal, no tendremos acumulados. De lluvia sí tendremos, pero muy limitados.

En cuanto a las temperaturas, hoy estarán el rango de los 40°F. La madrugada del jueves será muy muy fría, con valores entre los “altos” 20°F y los bajos 30°F. ¡Abríguese bien y proteja a niños, plantas y mascotas!

De jueves a sábado esperamos tiempo soleado y un leve aumento en temperaturas, de forma gradual.

¡Feliz mitad de semana!

