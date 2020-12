‘Dios mío, tenemos miedo’: ataques en serie tienen a Waltham al límite

Los ataques ocurren después del anochecer, sin previo aviso, generalmente por detrás.

Las víctimas, todos hombres, son golpeados con tanta fuerza en la cabeza con algún tipo de objeto contundente que a menudo caen al suelo y requieren atención médica.

La secuencia aparentemente aleatoria de al menos 10 ataques en el suburbio de Waltham en Boston ha enfurecido a los líderes de la ciudad, frustrado a la policía y asustado a los residentes.

"Definitivamente hay un factor de miedo en nuestra ciudad en este momento", dijo el detective de policía, el sargento Steve McCarthy, quien dirige la investigación.

Los ataques comenzaron el 10 de noviembre en el complejo de apartamentos Gardencrest, pero se han extendido al centro de la ciudad de unos 60.000 residentes aproximadamente a 10 millas al oeste de Boston. El último ataque fue el día después de Acción de Gracias.

"La gente está preocupada y un pequeño grupo de personas está realmente asustado", dijo el concejal de la ciudad Sean Durkee, cuyo distrito incluye Gardencrest. "Siempre le he dicho a la gente que no hay ningún lugar en Waltham donde no dejaría que mi madre caminara por la noche, hasta la semana pasada. No es el tipo de cosas que pasan aquí".

Los residentes desconcertados están cambiando sus rutinas y prestando más atención a su entorno.

"Dios mío, estamos asustados", dijo Amos Frederick, de 37 años, el miércoles mientras caminaba por el complejo. "Todos nos quedamos adentro, excepto durante el día. Si alguien simplemente camina hacia su automóvil, tenemos cuidado con ellos".

Nathan Lumunye, de 24 años, trabaja de noche en una tienda de mejoras para el hogar.

"Tengo que ir a trabajar", dijo. "Así que me aseguro de salir de casa más temprano y estar atento".

Todas las víctimas han sido hombres, todos a pie, pero tienen entre 20 y 40 años y son de diversos orígenes étnicos, dijo el jefe de policía Keith MacPherson. Todos han sido emboscados después del anochecer por alguien que llevaba una máscara o una sudadera con capucha ajustada alrededor de su rostro, dijo el jefe.

Una víctima estaba paseando a un perro. Uno estaba subiendo a un vehículo. Un cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos también fue atacado.

Algunos requirieron hospitalización.

"Son lesiones bastante graves, que incluyen fracturas faciales orbitarias, fractura de nariz, laceraciones en la cara. Así que no creemos que pueda ser solo el puño de alguien", dijo el jefe.

Emerson Antonio Aroche Paz recibió dos golpes en la cabeza alrededor de las 10 p.m. el 25 de noviembre, le dijo a The Boston Globe.

Se limpió la sangre de la cara para poder ver a su agresor, pero la persona había huido. Llamó al 911 y fue al hospital.

"Mi nariz se rompió. Parte de mi cabeza está rota", dijo Aroche Paz. "Pero mi cerebro está bien".

Debido a la forma de los ataques y a que el atacante huye de inmediato, las víctimas no han podido brindar una descripción clara a los investigadores.

La ciudad ha publicado imágenes de vigilancia de un sospechoso que han dado lugar a algunos consejos y ofreció una recompensa de $ 5,000 por información que conduzca a un arresto y condena.

"Tenemos un par de personas de interés", dijo McCarthy.

Lo que está provocando los ataques sigue sin estar claro.

"El motivo está algo en duda, pero parece ser una emoción por el asalto, o alguien que es muy violento y disfruta ver a alguien herido por esto", dijo MacPherson el martes. "Nunca ha habido un robo. Siempre ha sido solo un asalto y el asaltante se va".

La policía de Waltham consultó con la policía de Boston para determinar si los ataques podrían ser una especie de iniciación de pandillas, pero ese no parece ser el caso.

Aunque la policía no está segura de si está buscando a uno o más atacantes, es probable que el sospechoso esté trabajando solo y probablemente esté motivado por la emoción, el disfrute, una sensación de poder y una sensación de dominio, James Alan Fox, profesor de criminología, derecho y política pública en Northeastern University, dijo en una entrevista telefónica el miércoles.

"Esta persona tiene a toda la ciudad de Waltham en sus garras de terror", dijo Fox, quien ha escrito varios libros sobre asesinos en masa.

El hecho de que las víctimas sean hombres puede indicar que el atacante tiene cierto sentido de moralidad.

"Puede sentir que atacar a las mujeres es injusto. Es demasiado fácil. Él cree que no se golpea a una niña o una mujer", dijo Fox.

En respuesta a los ataques, la policía ha intensificado las patrullas con agentes uniformados y vestidos de civil y también está utilizando drones para vigilancia aérea.

El hecho de que el sospechoso se haya salido con la suya con tantos ataques puede ser su perdición, dijo Fox.

"En algún momento se le acaba la suerte y comete un error", dijo Fox.