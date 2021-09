Disparos ocasionaron cierre preventivo de escuela primaria en New Haven

La escuela comunitaria Lincoln-Bassett en New Haven fue cerrada el miércoles debido a disparos que los investigadores determinaron que provenían de un automóvil en movimiento.

El portavoz de las Escuelas Públicas de New Haven, Justin Harmon, dijo que la escuela se cerró el miércoles por la mañana después de que los disparos salieran de un vehículo que pasaba. Los estudiantes estaban afuera durante el recreo en ese momento, pero el personal de la escuela los llevó adentro rápidamente y no se reportaron heridos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La policía de New Haven dijo que determinaron que la escuela no era el objetivo y que no había más amenazas.

Esto llega en un momento en que Elm City está lidiando con un aumento en la violencia armada. Los funcionarios de la ciudad y la policía han tenido reuniones de la comunidad para intentar solucionar el problema. Algunas sugerencias incluyen sacar más armas de la calle, involucrar a las personas en alto riesgo, aumentar la programación para jóvenes y proporcionar más trabajadores de alcance.

El alcalde de la ciudad atribuye el aumento de la violencia a las pandillas y desplegará oficiales estatales por las calles de New Haven, Connecticut.