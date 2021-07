DMV de Rhode Island hace permanente sistema de cita previa

Un cambio que alguna vez fue temporal a citas solo en la División de Vehículos Motorizados de Rhode Island ahora es permanente.

"Las reservaciones han sido tan populares que no vamos a volver a las visitas sin cita previa", dijo Bud Craddock, administrador del DMV, en la radio WPRO el martes por la mañana.

Según WJAR-TV, el cambio significa que los días de estar sentado en el área de espera durante una hora o más, han terminado. Sin embargo, los clientes ahora tendrán que asegurar una cita que, en algunos casos, puede no estar disponible durante semanas.

La eliminación de la opción sin cita previa se implementó inicialmente durante la pandemia de coronavirus.

Desde entonces, el volumen ha vuelto a los niveles previos a la pandemia, dijo Craddock, pero el tiempo promedio que la mayoría de los habitantes de Rhode Island pasarán en el DMV ha disminuido significativamente.

"Nuestros tiempos de espera, antes de las reservaciones, promediaban entre 60 y 70 minutos. En este momento, nuestro tiempo de espera promedio una vez que alguien entra por la puerta es de 12 a 14 minutos", dijo Craddock. "La gente ha cambiado su patrón de cómo hacen negocios con el DMV. En los últimos meses, hemos estado atendiendo a la misma cantidad de personas que antes de la pandemia".

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo y muchos todavía no son conscientes del cambio permanente.

"En general, es muy inconveniente en mi opinión", dijo Diane Smith, quien se presentó en la sucursal de Cranston el martes por la tarde sin darse cuenta del cambio. “Nunca me importó la espera. Pensé que valía la pena. Venir aquí era un asunto importante y no me importaba esperar ".

Otros clientes expresaron su preocupación por la facilidad de acceso a la reserva de citas.

“La forma antigua es mejor que esta porque no todo el mundo puede utilizar la computadora”, dijo Olusogi Dawdu.

Las reservas se publican todos los lunes por la mañana y algunas reservas adicionales se publican los viernes, dijo Craddock.

En una revisión de la disponibilidad, NBC 10 News intentó asegurar la próxima cita de "nuevo registro" disponible en Cranston DMV.

A partir del martes por la noche, la fecha más temprana fue el jueves 12 de agosto.