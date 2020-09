Documentos indican que se retirarán cargos contra dueño de los New England Patriots

Documentos judiciales indican que se retirarán los cargos que el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, enfrenta en Florida por supuestamente solicitar prostitución.

Los documentos, archivados en el expediente judicial en el condado de Palm Beach, enumeran dos avisos de la fiscalía, que se presentan cuando los fiscales no están dispuestos a seguir adelante con un enjuiciamiento, informa NBC News.

El fiscal estatal Dave Aronberg ha programado una conferencia de prensa para las 2:30 p.m. del jueves. Los fiscales no dijeron de qué se tratará la conferencia de prensa, además de que será una actualización sobre el caso de las Orchids of Asia.

Orchids of Asia es el spa diurno en Jupiter, Florida, donde supuestamente se vio a Kraft en un video de vigilancia solicitando prostitución. Kraft ha negado las acusaciones en los dos cargos por delitos menores presentados en su contra.

Las presentaciones judiciales se producen días después de que los fiscales perdieran un fallo sobre la evidencia en el caso y dijeron que no apelarían, lo que hizo probable que se retiraran los cargos contra Kraft y otros en el caso Orchids of Asia.

La Fiscalía General de Florida dijo el lunes que los fiscales habían decidido que, si impugnaban la decisión del mes pasado del Tribunal de Apelaciones del 4to Distrito de Florida ante la Corte Suprema del estado y perdían, podría tener "implicaciones negativas más amplias" en futuras investigaciones policiales.

El fallo del 4to Distrito determinó que la policía de Júpiter violó los derechos de Kraft y los demás cuando instalaron en secreto cámaras de video dentro de las salas de masajes del Orchids of Asia Day Spa a principios de 2019 y prohibieron su uso en el juicio.

"Con base en ese análisis y después de consultar con la fiscalía estatal, se tomó la decisión de no buscar una revisión discrecional adicional", dijo la portavoz del fiscal general, Kylie Mason, en un correo electrónico a The Associated Press en ese momento.

La decisión del estado había implicado los cargos contra Kraft y es probable que otros 20 hombres sean retirados. Las grabaciones, que no se han hecho públicas, son la única evidencia conocida de que los hombres podrían haber pagado por tener sexo.

Los cargos por delitos graves contra los propietarios y empleados del spa Orchids of Asia podrían proceder ya que hay otras pruebas en su contra, como registros financieros.

Los abogados de Kraft se negaron a comentar sobre la decisión del lunes, pero presentaron una moción ese día pidiendo que se destruyeran las grabaciones para que nunca pudieran ser divulgadas al público. Dijeron que Kraft podría estar dispuesto a pagar los costos del estado si alguien desafía una orden de destrucción.

"Solo ordenando al Estado que destruya los videos y cumpla con las medidas provisionales para asegurarlos, la Corte puede protegerse del riesgo palpable de una mayor filtración o uso indebido y, en consecuencia, reivindicar los principios y derechos constitucionales que están en juego en este caso", dijo el abogado de Kraft.

Kraft, de 79 años, y otros fueron acusados ​​en febrero de 2019 en una investigación de varios condados de salones de masajes que incluyó la instalación secreta de cámaras de video en los vestíbulos y habitaciones de los spas. La policía dice que las grabaciones muestran a Kraft y otros hombres participando en actos sexuales con mujeres y pagándoles.

La policía dice que registró a Kraft, un viudo, pagando por actos sexuales en el spa Orchids of Asia en días consecutivos en enero de 2019. Kraft se declaró inocente pero emitió una disculpa pública por sus acciones.

Un juez de la corte del condado originalmente desechó las grabaciones, diciendo que la orden que permitía la instalación de las cámaras no protegía suficientemente la privacidad de los clientes inocentes que recibieron masajes legales. El Distrito 4 estuvo de acuerdo y dictaminó el mes pasado que colocar cámaras de video en espacios privados es una medida "extrema" que solo debe usarse cuando sea absolutamente necesario.

"Permitir lo contrario daría una discreción desenfrenada a los agentes del orden público y al gobierno, la antítesis de la libertad constitucional de las personas para estar a salvo de registros e incautaciones irrazonables", dictaminó el tribunal.

Los fiscales argumentaron que necesitaban las grabaciones para condenar a los propietarios de Orchids of Asia por delitos graves, incluida la posible trata de personas, aunque nadie fue acusado de ese delito. Se debe mostrar que los propietarios reciben pagos de las prostitutas y la única forma de conseguirlo es instalar cámaras, dijeron los fiscales.

De ser declarado culpable, Kraft probablemente habría recibido una multa, servicio comunitario y otras sanciones que no incluían tiempo en la cárcel.

Según la revista Forbes, Kraft tiene un valor de casi $7 mil millones. Contrató a varios abogados de alto precio para defenderlo en el caso. Incluso si se retiran los cargos, Kraft aún podría enfrentar una suspensión u otro castigo de la Liga Nacional de Fútbol.