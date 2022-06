Documentos judiciales revelan que bebé estaba con pareja de Hartford cuando fueron asesinados

Una pareja de Hartford asesinada luego de una disputa sobre un perro que tenía a su bebé con ellos cuando les dispararon, según documentos judiciales.

Mientras la policía continúa con su investigación, el jueves, una familia lamentó la pérdida de sus seres queridos en una vigilia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los familiares de Chase Garrett, de 39 años, prometieron cuidar al hijo de 4 meses que dejó atrás.

“Quería mucho a su hijo y solo quería ser padre. Eso es todo lo que siempre quiso”, dijo la hermana de Garrett, Jamie Rodgers.

En una vigilia el jueves por la noche, los miembros de la familia lloraron y trataron de aceptar lo sucedido.

“Da miedo que una situación mínima pueda convertirse en una situación tan trágica. Podría haberse evitado”, dijo el hermano de Garrett, Calvin.

El domingo por la noche, la policía de Hartford dijo que respondió a más de una docena de disparos en Franklin Avenue. Los oficiales encontraron a tres personas heridas en un camino de entrada.

Garrett y Christina Dang, de 27 años, fueron asesinados. La vecina de la pareja, Nikia Rankins, permanece en estado crítico en el hospital.

En documentos judiciales, los testigos le dijeron a la policía que el tiroteo ocurrió luego de una discusión sobre el perro de Rankins. La policía informó que “… hablé con dos mujeres que me informaron que toda esta discusión era por un perro. Las mujeres me informaron que las cosas se habían intensificado entre los vecinos del segundo piso por un perro, y luego me informaron que los dos fallecidos eran una pareja. Las mujeres me informaron que la pareja había tenido un problema con la otra que recibió un disparo en el cuello y alguien había amenazado con lastimar al cachorro”.

Según las autoridades, los investigadores dicen que una cuarta persona, Donovan McFarlane, llegó a la sede de la policía con su abogado el martes. La policía dice que McFarlane les dijo que la madre de su hijo, Rankins, le pidió que pasara y recogiera a su hija de 3 años porque Rankins estaba “teniendo un problema con una mujer”.

McFarlane le dijo a la policía que cuando llegó a la casa de Franklin Avenue, tenía un arma de fuego semiautomática de 9 mm con él. Los documentos revelan que McFarlane vio a Rankins y Dang discutiendo y amenazándose mutuamente. McFarlane le dijo a la policía que finalmente él, Rankins, Dang y Garrett estaban parados al final del camino de entrada.

McFarlane dijo que vio a Garrett buscando un arma de fuego. Los documentos revelan que McFarlane declaró que, “Mientras McFarlane miraba a Rankins, McFarlane dijo que el hombre [Garrett] les disparó tres veces y Rankins cayó al suelo. Cuando Rankins cayó al suelo, McFarlane observó que le dispararon en el cuello y el estómago. Mientras Rankins yacía en el suelo, McFarlane dijo que el hombre [Garrett] apuntó su arma hacia él mientras que la mujer [Dang] también fue observada buscando algo en su persona”.

McFarlane le dijo a la policía que pensó que Dang estaba buscando un arma, por lo que McFarlane les disparó a ella y a Garrett. McFarlane dijo que luego se dio cuenta de que le habían disparado en el hombro.

Los investigadores escribieron que se ubicaron dos armas de fuego junto a Dang y un arma de fuego en la cintura de Garrett. La policía dice que también encontraron un cuchillo.

Los documentos muestran que el bebé de 4 meses de Dang y Garrett, "… fue entregado a los oficiales de respuesta inicial por un residente del edificio de apartamentos y dijo que el niño había estado en un portabebés pegado a Dang".

Los oficiales en la escena informaron que el bebé tenía sangre en la ropa, pero que parecía no estar herido.

Los seres queridos de Garrett dicen que el bebé está con familiares.

McFarlane le dijo a la policía que después del tiroteo, llevó a su hija con su madre y durmió en su vehículo. Dijo que al día siguiente, después de ir a la tienda, vio a la policía remolcando su vehículo. McFarlane dijo a los investigadores que el arma de fuego que usó en el tiroteo estaba en la consola central de ese vehículo, según los documentos.

La policía arrestó a McFarlane y lo acusó de posesión criminal de un arma de fuego. La policía dice que es un delincuente convicto, por lo que no es elegible para poseer armas de fuego en el estado.

La investigación sigue en curso.