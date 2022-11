DOJ monitoreará votaciones para garantizar derechos civiles de los electores

El Departamento de Justicia planea monitorear el proceso eleccionario en dos docenas de estados en todo el país para asegurarse de que nadie intimide a los votantes o se entrometa con su votación en las elecciones de mitad de período del martes.

La División de Derechos Civiles del departamento seleccionó 64 jurisdicciones en 24 estados, incluidos Massachusetts y Rhode Island, para supervisar tanto las elecciones generales como la votación anticipada. La división monitorea de manera rutinaria las elecciones, comenzando en 1965 cuando el Congreso aprobó el Voting Right Act.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El personal de las Oficinas de los Fiscales Federales y la Oficina de Administración de Personal ayudará a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia a monitorear los esfuerzos y mantener el contacto con los funcionarios electorales estatales y locales.

El monitoreo de las votaciones es parte de la misión de la división de proteger el derecho civil al voto conforme al Voting Rights Act, el Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act, el National Voter Registration Act, el Help America Vote Act, el Civil Rights Acts y el the Americans with Disabilities Act, según el Departamento de Justicia.

Estas son las jurisdicciones donde el Departamento de Justicia estaría monitoreando las elecciones en Massachusetts y Rhode Island:

MASSACHUSETTS

Clinton

Ciudad de Everett

Ciudad de Fitchburg

Ciudad de Leominster

Ciudad de Malden

Ciudad de Methuen

Ciudad de Randolph

Ciduad de Salem

RHODE ISLAND