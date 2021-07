Dónde ver fuegos artificiales en Massachusetts el 4 de julio

Después de que las festividades del 4 de julio se cancelaran o cambiaran a formatos virtuales el año pasado, los fuegos artificiales regresan por todo Massachusetts.

Estas son algunas de las ciudades y pueblos que albergarán espectáculos de fuegos artificiales este fin de semana del 4 de julio.

Picnic Grove en Six Flags de Agawam

Después de estar cerrado durante más de un año, Six Flags New England en Agawam albergará el Coca-Cola 4th of July Fest , con cinco noches de fuegos artificiales del 30 de junio al 4 de julio. La celebración de una semana también contará con música en vivo, juegos y la oportunidad de ganar pases de temporada para el parque de atracciones de Massachusetts.

Granja Woodsom en Amesbury

La ciudad de Amesbury se asocia con Amesbury Days para presentar fuegos artificiales el 4 de julio. La comida y el entretenimiento en vivo comenzarán a las 7 p.m. y los fuegos artificiales comenzarán alrededor de las 9:30 p.m. El estacionamiento es limitado, por lo que se recomienda caminar o andar en bicicleta. Obtenga más información aquí.

Lewis Bay en Barnstable

A las 9 a.m., se llevará a cabo el desfile anual y el concurso de decoración de casas. La alineación del desfile comenzará a las 8 a.m. en el estacionamiento del complejo de tribunales del condado de Barnstable. Los premios se entregarán a los cuatro mejores vehículos decorados. Los fuegos artificiales estarán en Lewis Bay y comenzarán al anochecer.

El Boston Common

Boston vuelve a cobrar vida después de la pandemia, y eso incluye el característico Boston Pops del 4 de julio. Aunque este año todas las actuaciones musicales se llevarán a cabo en Tanglewood en Berkshires, los fuegos artificiales seguirán siendo en Boston. El espectáculo de luces también será un poco diferente este año, el lanzamiento será en Boston Common en lugar del Charles River.

Legion Field en Bridgewater

Después de esforzarse por recaudar suficiente dinero para el evento, el Comité del 4 de julio de Bridgewater anunció que se llevará a cabo el espectáculo de fuegos artificiales y celebración de la ciudad a las 9:30 pm en Legion Field. "Esperamos que este sea un día familiar divertido que marque el comienzo de la vida 'normal' nuevamente", dijo el comité en el anuncio.

Parques bicentenarios y patrimoniales en Fall River

Los fuegos artificiales comenzarán a las 9 p.m. en los Parques Bicentenario y Patrimonial. Se planea música en vivo antes de los fuegos artificiales junto con camiones de comida y helados. Opción de ver los fuegos artificiales en la cubierta del acorazado Massachusetts. Visite el sitio web para comprar boletos por $ 10. Las puertas abren a las 7:30 pm

Riverside Park en Haverhill

La ciudad de Haverhill comenzará el fin de semana festivo el viernes con un espectáculo de fuegos artificiales en Riverside Park al atardecer. Sin embargo, este evento aún tendrá algunas limitaciones. La celebración no contará con vendedores de comida, música en vivo o entretenimiento.

Lewis Bay en Hyannis

El mini-maratón de Hyannisport comenzará a las 9 a.m. seguido del desfile a las 11 a.m. A las 2 p.m., el desfile de botes de Hyannis Marina se llevará a cabo en el puerto. El Hyannis Village Green tendrá actividades familiares de 2 a 8 p.m. La banda de la ciudad tocará en el quiosco de 5 a 6 p.m. A partir de las 4 p.m., la calle principal de Hyannis cobrará vida con personas en zancos y malabaristas. Habrá entretenimiento en vivo a lo largo de la pasarela peatonal de una milla de largo. Las prohibiciones de estacionamiento comenzarán a las 7 p.m. y duran hasta las 11 p.m. en todas las carreteras que conducen a Gosnold Street. Un concierto comenzará a las 7 p.m. y los fuegos artificiales comenzarán a las 9 p.m. sobre Lewis Bay al anochecer. Toda la información sobre las celebraciones del día se puede encontrar aquí .

Escuela secundaria intermedia de Mashpee

Aquellos que se dirijan al Cabo durante el fin de semana pueden comenzar la celebración temprano en Mashpee. La ciudad albergará un espectáculo de fuegos artificiales el jueves en Mashpee Middle-High School. No habrá comida ni entretenimiento este año, y no se permitirá estacionamiento en la Ruta 151 o Old Barnstable Road. El estacionamiento en la escuela secundaria abre a las 6 p.m., así que llegue temprano para asegurar un lugar.

Campo Joe Wolfe en North Adams

Joe Wolfe Field en North Adams será el anfitrión del espectáculo anual de fuegos artificiales de la ciudad en 9:30 pm el domingo. Los fanáticos del béisbol pueden llegar temprano para ver a los North Adams Steeple Cats competir en la New England Collegiate Baseball League. Los fuegos artificiales comenzarán justo después del juego, y habrá cerveza y concesiones disponibles.

Pittsfield Park

El desfile del 4 de julio de Pittsfield muy concurrido comenzará este año a las 10 a.m. El desfile ha sido uno de los eventos más concurridos del 4 de julio en la región. Los fuegos artificiales estarán en exhibición en el Pittsfield Park a partir de las 9 pm.

Trum Field en Somerville

Para aquellos que buscan entrar en el espíritu patriótico temprano, Somerville está iniciando su Cuarto de Celebraciones de julio el miércoles en Trum Field. La ciudad está adoptando el espíritu del fin de la pandemia, con entretenimiento en vivo y sin requisitos de máscara o distanciamiento (aunque los funcionarios recomiendan máscaras para aquellos que no están completamente vacunados). Los fuegos artificiales comenzarán a las 9:45 p.m., si el clima lo permite.

Town River Bay en Quincy

Los fuegos artificiales se lanzarán a las 9:15 p.m. y será visible desde Houghs Neck, Merrymount, Germantown, Quincy Point, North Weymouth, etc. Para boletos para la fiesta privada de observación de fuegos artificiales en Bay Pointe, puede llamar al 617-472-3200 el martes 1 de julio a las 11 am. también encuentre más información aquí .

Leary Field en Waltham

Waltham celebrará con un evento familiar en Prospect Hill Park por la mañana, seguido de un exhibición de fuegos artificiales en Leary Field a partir de las 9:00 p. m. el domingo.

Estadio Polar Park en Worcester

Aunque los fuegos artificiales oficiales de la ciudad y las festividades del 4 de julio se cancelaron en Worcester este año, los Worcester Red Sox están interviniendo para ayudar a mantener viva la diversión. Los WooSox han encendido fuegos artificiales durante toda la temporada, pero tendrán algunos espectáculos especiales de luces patrióticas siguiendo sus partidos en casa los días 2, 3 y 4 de julio.

Springfield, Riverfront Park

El festival anual del Día de la Independencia de Springfield, regresa este año después de la pausa causada por el COVID del año pasado. Dirígete a Riverfront Park para disfrutar de la música y el entretenimiento, incluido un paso elevado por la 104th Fighter Wing, seguido de la exhibición de fuegos artificiales a las 9:30 p.m.