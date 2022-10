Dos autos en llamas al sur de Boston desencadenan investigación

El misterioso incendio de dos vehículos, uno no muy lejos del otro, al sur de Boston, mantiene a la Policía de la ciudad con una investigación activa.

Los dos autos fueron incendiados al mismo tiempo, por lo que la policía considera que ambos incendios son sospechosos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Uno de los autos estaba en First Street en South Boston, y el otro estaba solo una cuadra arriba de O street, en la esquina de East 2nd Street. Ambos se incendiaron alrededor de las 3:00 a.m. del jueves, según la Policía, que ahora está investigando si los dos incendios están conectados.

Adam Kavanewsky, que tenía su camioneta relativamente nueva estacionada afuera de su edificio de apartamentos, dijo que se despertó con lo que sonaban como pequeñas bombas estallando, luego le dio olor a humo y vio el resplandor de las llamas. El incendio del automóvil fue algo que le preocupó. Pero la preocupación se tornó en miedo para él y sus vecinos cuando la Policía le dijo que era algo sospechoso.

"Obviamente no sé cuál fue el motivo", dijo Kavanewsky. "La Policía me dijo que estaba dando vueltas, y este fue el segundo automóvil que se incendiaba. Me dijeron que alguien prendió fuego a la basura justo aquí en frente del edificio y luego la empujó hacia el vehículo y estaba en llamas en minutos, y despertó a todos. Ni siquiera me di cuenta de que era mi auto".

Kavanewsky dijo que el incidente lo ha hecho sentir inseguro en su propio vecindario.

“Es inquietante“, dijo. "Es molesto saber que hay personas que están dispuestas a tomar medidas sin entender las consecuencias".

La Policía de Boston pidió a cualquier persona con información que se comunique de inmediato.