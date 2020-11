Dos exfuncionarios de Soldier’s Home de Holyoke enfrentan juez

Dos exfuncionarios del Soldier's Home de Holyoke en Massachusetts iban a ser procesados ​​el jueves por su papel en el brote de coronavirus mortal que mató al menos a 76 residentes en la instalación.

Bennett Walsh, el ex superintendente, y David Clinton, el ex director médico, enfrentan cargos por delitos graves relacionados con su decisión del 27 de marzo de combinar 42 veteranos, algunos positivos para la enfermedad y otros que no muestran síntomas, en una sola unidad que acomoda 25.

Se esperaba que los dos fueran procesados ​​de forma remota a las 10:00 a.m.

Ambos enfrentan 10 cargos en total: cinco cargos de negligencia criminal, que conllevan hasta tres años en una prisión estatal por cargo; y cinco cargos de lesiones corporales graves, lo que conlleva hasta 10 años por cargo.

Los cargos se basan en la situación de cinco residentes que estaban asintomáticos, y luego puestos en "mayor riesgo de daño o muerte" por decisión de Walsh y Clinton de ponerlos en la unidad consolidada, según la procuradora general Maura Healey.

"Pensar en esto ahora, saber cuán contagioso y letal es y sigue siendo este virus, es muy perturbador y los supuestos detalles son aún peores", dijo Healey al anunciar los cargos en septiembre, y agregó que en última instancia condujo a "trágicos y resultados mortales".

La oficina de la fiscal general comenzó a investigar el lugar en abril y finalmente descubrió que, ante la escasez de personal, Walsh y Clinton decidieron consolidar dos unidades de demencia.

Los residentes que dieron positivo por coronavirus o mostraron síntomas fueron colocados, seis por habitación, en habitaciones tipo dormitorio que normalmente albergan a cuatro veteranos. Los residentes que se pensaba que eran asintomáticos fueron colocados en nueve camas en un comedor, "a pocos metros de distancia entre sí", según la oficina de Healey.

Healey alega que varios de los residentes, clasificados como "asintomáticos" por los funcionarios, en realidad tenían síntomas de coronavirus en ese momento. También se mezclaban con personas que dieron positivo en la habitación de al lado, independientemente del estado, alega Healey.

Al menos 76 veteranos en la casa murieron a causa del coronavirus que se remonta a marzo.

"Esto nunca debería haber sucedido. Nunca debería haber ocurrido desde el punto de vista del control de infecciones", dijo Healey en Septemeber. "Esta es una decisión que coloca a los veteranos asintomáticos en mayor riesgo de contraer COVID-19, en mayor riesgo de muerte".

El mes pasado, los trabajadores de la instalación les dijeron a los legisladores que no contaban con el personal adecuado, que no se les dio suficiente equipo de protección y que la gerencia los intimidó durante el brote.

Los empleados actuales y anteriores de la Casa de los Soldados en Holyoke le dijeron al Comité de Supervisión Legislativa Especial Conjunta el martes que la terrible experiencia los dejó deprimidos y contemplando la jubilación.

“Nos han destrozado a muchos de nosotros”, dijo la enfermera Francine Kapinos.

Ella dijo que la casa no evaluó a los pacientes de cuidados paliativos, retuvo el equipo de protección y movió a los pacientes y al personal por la casa.

“El personal que pasó por esto está roto. Nunca volveremos a ser los mismos '', dijo la enfermera Theresa King, quien dijo que ahora tiene problemas para dormir y concentrarse.

El enfermero Joseph Ramirez, quien se enfermó de COVID-19, describió a los administradores como "matones" que nunca explicaron el razonamiento detrás de lo que un investigador independiente llamó la decisión "devastadora" de combinar dos unidades de demencia bloqueadas.

El brote en la instalación fue uno de los más mortíferos en una instalación de atención a largo plazo en la nación. El ex superintendente y director médico de la casa enfrenta cargos por negligencia criminal.

El comité de supervisión de 17 miembros está escuchando testimonios para comprender el brote y recomendar reformas.