Dos familias hispanas desplazadas tras voraz incendio en Providence

Dos familias quedaron desplazadas de sus viviendas tras un fuerte incendio la noche del martes en Providence, Rhode Island.

Las dos familias son hispanas, provenientes de República Dominicana, y aseguraron que no pudieron sacar nada de sus casas.

Según los dueños de ambas casas, el fuego consumió toda la vivienda en cuestión de segundos, en una de las viviendas se encontraba una pareja con su nieto de brazos, en la otra una familia y sus mascotas.

Aliandris Tavares, hijo del dueño de la vivienda que resultó menos afectada, dice que fue avisado por su prima, "ella me dijo que había un fuego en mi casa, llegué y cuando veo, la casa de mi vecino estaba desbaratada y la nuestra estaba en proceso con fuego", dijo.

Tavares dice que cuando llegó a la casa temió por la vida de su padre quien estaba dentro, mientras el incendio se pasaba de la casa de los vecinos a la suya.

“Ellos estaba tratando ahí de echarle agua al fuego, pero el fuego era demasiado potente, para el chin de agua que tenía, el papá mío lo que estaba era tratando de asegurar la casa", dijo Tavares.

La familia Tavares, lleva 10 años en esa casa, y para Navidad tenían planeado cambiar el piso de la casa, ahora el incendio los obligará a cambiarla toda.

Tavares dice que “hay un par de cosas mías que ya no funcionando, ropa, se quemaron, huelen a smoke, tengo que regresar y tomarle foto pero se dañó un par de cosas.”.

El drama mayor lo vivieron los vecinos, que es la casa donde comenzó el incendio.

“Dios les dio la oportunidad de salir, desnudos como ellos salieron, pero están vivos", dijo Josefina Domínguez hermana de Domingo García, el dueño de la casa más afectada, quien creyó haber perdido a su hermana al escuchar del incendio.

Domínguez dice que “cuando vengo de allá mi hermana mi llama y me dice, no sabe lo que le pasó a Domingo, y me dijo, se le quemó la casa con ellos adentro, y como me dijo rápido yo dile ‘ay Dios mío’"

Derek Silva, jefe de bomberos de Providence confirmó que 4 adultos y 4 niños resultaron desplazados en ambas viviendas, quienes recibieron apoyo de la Cruz Roja.

La vivienda de García, fue pérdida total, pues se incendió en los 3 pisos.

García no sale del asombro, pues su esposa se estaba bañando cuando comenzó el incendio y él estaba con su nieto mientras lo hacía dormir. Su casa la habían comprado hace tan solo 4 meses y ahora lo han perdido todo.

“María corre, trae al niño, corre, que la casa se está prendiendo…”, dijo Domingo García cuando las llamas comenzaron a consumir su casa.

“Ella me dices ‘quédate con el bebé que me voy a bañar’, y estoy con el niño cuando de repente me da el olor a humo”, recuerda García.

"Ella cogió el Niño y arrancó, y se quería devolver a ponerse algo porque estaba desnuda, y le dije ‘no, no así’ para que no se devuelva y salió por está puerta", agregó.

Para tristeza de García, quien hace días se había quedado sin empleo, su teléfono se quemó con el resto de la vivienda, donde apenas comenzaban a poner sus adornos de Navidad.

La hermana de Domingo dice que "tienen que pagar el mortgage de la casa aunque este quemada le dijeron, que Dios le dé un trabajo bueno para que sigan pagando".

Ella dice que los vecinos le han dado ropa, zapatos, y le han brindado alojamiento.

Está familia quedó literalmente en la calle, perdieron sus documentos de residencia, el dinero en efectivo y su casa. Hoy han recibido ayuda del seguro sin embargo, su futuro es incierto.