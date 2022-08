Dos hombres baleados en Providence

La policía de Providence, Rhode Island dijo que dos hombres recibieron disparos cerca de Candace Street Park en Providence el jueves por la noche.

Según la policía, un hombre adulto recibió un disparo en el pecho, el brazo y la pierna y fue transportado de la escena, y un segundo hombre conducía con una herida de bala en la cabeza, que según la policía no pone en peligro su vida, informa WJAR.

El Hospital de Rhode Island fue cerrado, lo que, según la policía, es el protocolo del hospital en este tipo de circunstancias.

La policía advirtió partes de las calles Goddard y Candace con cinta adhesiva, pero desde entonces la ha retirado para permitir el paso del tráfico.

El alcalde de Providence, Jorge Elorza, estuvo en el lugar con la policía el jueves por la noche. Dijo que ambos hombres son bien conocidos por la policía y no cooperan en este momento.

“Estuve hablando con varios vecinos y muchos de ellos dicen que aquí no pasan cosas así”, dijo Elorza. “Entonces, la gente está desconcertada, me dice que no los reconoce, simplemente no los ha visto antes. Así que no saben qué estaban haciendo aquí, por qué estaban aquí.

Las autoridades dijeron que instan a cualquiera que tenga información a que se presente.