Dos hombres de Fall River detenidos tras incidente que desencadenó Alerta Amber en Dartmouth

Dos hombres fueron arrestados en relación con un incidente que desencadenó una Alerta Amber, en Dartmount, Massachusetts, dijo la Policía de Dartmouth.

Según las autoridades, fueron llamados el jueves al 1143 de Tucker Rd. en Dartmouth por un informe de varias personas discutiendo, informó WJAR.

Una vez en la casa, un hombre le dijo al oficial que llegó al lugar que Jeremías Cabral, de 21 años, de Fall River, lo amenazó con un cuchillo y le robó su teléfono, de acuerdo con las autoridades.

Se le dijo al oficial que, presuntamente, Cabral obligó a una mujer, a quien los oficiales identificaron como Hannah Benson, y a su bebé de seis meses a subir a un automóvil conducido por Michael Abrantes, de 28 años, de Fall River.

Tras la información, se emitió una Alerta Amber justo después de las 2:00 p.m. ya que los funcionarios creían que la mujer y su hijo estaban “en peligro”, según la policía de Dartmouth.

El sospechoso fue identificado por las autoridades como Jeremías Cabral, de 21 años y residente de Fall River.

Posteriormente, el automóvil fue encontrado vacío. Unos 10 minutos después de eso, la policía estatal dijo que Cabral, Benson y el niño fueron encontrados en una dirección en Fall River. La Alerta Amber se desactivó unos 30 minutos después cuando la policía dijo que los tres sujetos estaban ubicados en una dirección en Fall River.

La policía dijo que Benson y su hijo resultaron ilesos. Además, añadió que Cabral y Abrantes fueron detenidos.

Los investigadores dijeron que después de entrevistar a Benson, afirmó que ella y su hijo no fueron secuestrados y que se fue voluntariamente sin ser amenazada.

Los investigadores dijeron que no estaban seguros si Cabral era el padre del niño, pero el padre de Cabral, Kenneth, le dijo a NBC10 Boston el jueves que su hijo es el padre del bebé.

Kenneth Cabral también le dijo a NBC10 Boston que su hijo había sido acusado falsamente.

"Mi hijo no es ese tipo de persona", dijo. "Es un buen chico".

“Hoy cumple seis meses mi nieto y él fue a ir a buscarlos, no a punta de navaja. Ella vino con él, yo estaba hablando por teléfono con ella y él, y me estaban pidiendo que le comprara pañales a mi nieto”, dijo Kenneth Cabral mientras explicaba lo sucedido el jueves. "Así que no entiendo cómo lo acusan de secuestro a punta de cuchillo".

La policía describió a Cabral como el ex novio de Benson. Cabral fue acusado de asalto por medio de un arma peligrosa y hurto y Abrantes fue acusado de posesión de drogas de Clase A y Clase B, de acuerdo con WJAR.