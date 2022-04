Dos hombres heridos en tiroteo en New Haven

Dos hombres se están recuperando después de resultar heridos en un tiroteo en New Haven, Connecticut la semana pasada.

Los oficiales fueron llamados a Henry Street el viernes por la noche poco antes de las 10 p.m. después de recibir un informe de disparos.

Mientras los oficiales de respuesta localizaban y aseguraban la escena del crimen, la policía dijo que se les informó que dos hombres que habían sido alcanzados por disparos fueron dejados en el Hospital Yale New Haven en un automóvil privado.

Según los investigadores, un hombre de New Haven de 28 años y un hombre de New Haven de 31 años estaban siendo tratados por lesiones que no ponían en peligro su vida.

Los oficiales recolectaron evidencia balística de la escena y los detectives de la Unidad de Delitos Mayores lideran la investigación.

Se solicita a los testigos que aún no hayan hablado con la policía que se comuniquen con la División de Servicios de Investigación del Departamento de Policía de New Haven al (203) 946-6304. Las personas que llamen pueden permanecer en el anonimato. La pista también se puede enviar de forma anónima llamando al 1-866-888-8477 o enviando el mensaje de texto "NHPD y su mensaje" al 274637.