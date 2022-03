Dos personas heridas tras tiroteo en East Boston

Dos personas están en el hospital después de un doble tiroteo en East Boston durante la noche.

Boston EMS respondió a una llamada por el tiroteo alrededor de las 2:30 a.m. del miércoles en la esquina de las calles Border y White. Dos víctimas fueron trasladadas a hospitales del área con lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo la policía de Boston. No se han hecho arrestos.

El tiroteo está siendo investigado por la policía de Boston, que parecía estar buscando evidencia en dos áreas. Una investigación está en curso.

No hubo más información disponible hasta el momento.