DPH ‘recomienda fuertemente’ que personas sigan directrices de los CDC sobre mascarillas al interior en CT

El Departamento de Salud Pública de Connecticut "recomienda fuertemente" que cualquier persona mayor de 2 años use una mascarillas en espacios públicos interiores, independientemente del estado de vacunación, en áreas con transmisión significativa de COVID-19, según los últimos Centros para el Control de Enfermedades y La guía de prevención se publicó a principios de esta semana.

El anuncio se produce después de que los CDC recomendaran el enmascaramiento universal en espacios interiores para regiones que están experimentando niveles de transmisión "sustanciales" o "altos" de COVID-19. Los condados de Hartford, New Haven y New London alcanzaron ese umbral, según el COVID Data Tracker.

La guía más reciente del DPH recomienda encarecidamente que las personas que viven, trabajan o visitan los condados de Hartford, New London o New Haven sigan las pautas de los CDC para usar una máscara en interiores independientemente del estado de vacunación.

También alienta a los residentes con afecciones médicas subyacentes o que viven con personas de alto riesgo o no vacunadas a que consideren usar una máscara en interiores, incluidos aquellos con niños pequeños que no son elegibles para la vacuna.

La guía de los CDC no es un mandato y deja las decisiones de política al nivel estatal y local. Actualmente en Connecticut, un orden ejecutiva sigue vigente que requiere que aquellos que no están completamente vacunados contra COVID-19 usen una mascarilla en espacios públicos interiores donde no pueden distanciarse socialmente, según DPH.

"La ciencia emergente indica que con la variante Delta en circulación, en algunos casos, las personas vacunadas pueden infectarse y posteriormente transmitir la infección por COVID a otras personas. El riesgo de contraer y transmitir la infección por COVID es mucho mayor para los no vacunados, y la vacunación permanece la forma más segura y eficaz de protegerse a sí mismo y a su comunidad del COVID. Las vacunas están disponibles en cientos de ubicaciones en Connecticut y todos los que son elegibles deben considerar recibir la vacuna si aún no lo han hecho ", el comunicado de Act Lo señaló la comisionada del DPH de Connecticut, Deidre Gifford.