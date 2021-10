Dueña de negocio en Providence se declara culpable de evasión de impuestos

La propietaria de un negocio se declaró culpable en un tribunal federal de Providence de los cargos de no informar cantidades sustanciales de ingresos al Servicio de Impuestos Internos y no pagar impuestos sobre los ingresos, anunció el fiscal federal interino Richard B. Myrus.

El miércoles, Gladys Rossi, de 53 años, la única propietaria y operadora de R.I.J. Inc, una compañía que coloca etiquetas de precios en joyas para otras compañías, admitió ante un juez de un tribunal federal que no reveló más de $ 1.2 millones de dólares en ingresos brutos y no pagó más de $ 400,000 en impuestos debido al Servicio de Impuestos Internos por impuestos de los años 2012 a 2015.

Según documentos judiciales, en ese tiempo, Rossi pagó a los empleados por debajo de la mesa y no mantuvo ni preparó registros comerciales que rastrearan con precisión los gastos, los ingresos brutos, los ingresos netos, las ganancias y los desembolsos de dividendos.

Una investigación realizada por Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos determinó que las declaraciones de impuestos comerciales y personales presentadas por Rossi no informaron ingresos por un total de $ 1,226,707.21, lo que resultó en un pago insuficiente de impuestos de al menos $ 407,767.

Al comparecer ante la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Mary S. McElroy, Rossi se declaró culpable de dos cargos de presentar un documento fiscal falso. Está programada para ser sentenciada el 12 de enero de 2022.

De acuerdo con un acuerdo de culpabilidad presentado en este asunto, la acusada pagará la restitución total al Servicio de Impuestos Internos, incluidos todos los impuestos atrasados ​​e intereses.