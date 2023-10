Dueño de restaurante en Everett tiene problemas con compañía de tecnología

Juan Tejeda es el dueño de Burritos Pizza Grill, un restaurante de comida rápida en Everett. La mayoría de sus clientes llegan apurados, buscando desayunos y almuerzos para llevar a sus trabajos.

“A la gente no le gusta cuando uno no los atiende bien rápido”, dijo Tejeda.

Con la idea de agilizar el proceso de órdenes, Juan dice que no se pudo resistir a la oferta que un vendedor le trajo en persona a su negocio.

“Ellos ofrecían Gift card, ofrecían website, órdenes para el sistema de comida y también para cobrar con tarjeta Y registradora también. Todo venía junto. Ellos dijeron que iba a ser como $2,000 dólares más o menos, pero después que el programa estuviera instalado iba a costar $150 mensual”, dijo Tejeda.

Spoton es un sistema de órdenes y ventas para para todo tipo de negocios, menos el de Juan, según su experiencia y opinión.

“Era como muy difícil de usarlo y no accesible al negocio. Lo que pasa es que cuando las personas vienen acá, no vienen con mucho tiempo, si yo los hago esperar demasiado ahí para cobrar y tomarle la orden y ellos ven que uno está que no puede usar el sistema, se van o no regresan”, dijo Tejeda.

Juan dice que cuando llamó para cancelar el servicio, Spoton aceptó regresarle el dinero con la condición de que él regresara todo el equipo, pero después se contradijeron.

“Lo envié todo y cuando ellos recibieron todo, yo llamé. Y repetidas veces, como tres, seis veces. Hablé con el mánager de Spoton y me dijeron que lamentablemente el dinero no era retornable. Me cobraron como $911 dólares. Después sacaron más, pero yo fui al banco y le di stop payment para que no lo sacara más”, dijo Tejeda.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.

Entonces Juan decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros nos comunicamos con Spoton y ellos respondieron explicando que no podían compartir información de las cuentas de sus clientes por motivos de seguridad. Sin embargo, se comunicaron directamente con Juan en referencia a nuestro mensaje y le regresaron $1,500 dólares del total de $2,000 de su pago inicial.

“Son $1,500… No es un centavo. Y para hacerlos tienes que trabajar duro. Gracias a ti por la ayuda y a Telemundo por esta oportunidad”, dijo Tejeda.

Para evitar un problema similar, antes de pagar por un sistema de ventas, pregunte si ofrecen algún programa de prueba por un periodo determinado sin compromisos.

Y si usted tiene algún problema como consumidor, recuerde que puede llamar a nuestra línea de ayuda al consumidor. Telemundo Nueva Inglaterra Responde está comprometido a investigar sus casos y recuperar su dinero. Nuestra meta es encontrar respuestas, y si es posible, una solución a su problema. Llámenos al 855-622-1000 o puede contactarnos través del formulario de quejas.