Dueños de New York & Co. se declaran en quiebra y harán esto con sus tiendas

NUEVA YORK.- La empresa matriz de la tienda de ropa y accesorios New York & Co., RTW Retailwinds, anunció el lunes que había solicitado la protección por bancarrota del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras y planea cerrar permanentemente la mayoría, si no todas, sus tiendas, según reportó nuestra cadena hermana CNBC.

La compañía dijo que ya inició las ventas de liquidación, con aproximadamente el 92% de sus ubicaciones físicas abiertas nuevamente durante la pandemia de coronavirus.

RTW Retailwinds opera 378 tiendas minoristas y outlet en 32 estados, según su sitio web. Además de New York & Co., algunas de sus otras marcas incluyen Fashion to Figure y Happy x Nature.

En un comunicado la empresa RTW Retailwinds, Inc. detalló que inició el proceso en el Tribunal de Bancarrota del Distrito de Nueva Jersey. La empresa espera estar en la capacidad de "mantener operaciones normales de los negocios, incluido, entre otras cosas, el pago de los salarios y beneficios de los empleados sin interrupción, el pago de proveedores y vendedores...".

En el texto se explica que la compañía espera "cerrar una porción significativa, si no la totalidad, de sus tiendas físicas y, en relación con esto, la compañía ha lanzado un proceso de cierre y liquidación de tiendas. Sin embargo, la compañía continuará operando su negocio en el curso ordinario en el corto plazo, incluyendo la reapertura de sus tiendas previamente cerradas temporalmente, cuando y donde sea apropiado".

La empresa aseguró que está evaluando todas y cada una de las alternativas estratégicas, incluida la venta potencial de su negocio de comercio electrónico y la propiedad intelectual.

Sheamus Toal, Director Ejecutivo y Director Financiero de RTW Retailwinds, Inc., dijo: "Los efectos combinados de un entorno minorista desafiante junto con el impacto de la pandemia de Coronavirus (COVID-19) han causado problemas financieros significativos en nuestro negocio, y esperamos que continúe haciéndolo en el futuro. Como resultado, creemos que una reestructuración de nuestros pasivos y una posible venta del negocio o partes del negocio es el mejor camino para desbloquear el valor. Me gustaría agradecer a todos nuestros asociados, clientes y socios comerciales por su dedicación y apoyo continuo durante estos tiempos sin precedentes".

RTW Retailwinds dijo el lunes que anticipa reembolsar completamente el saldo pendiente de aproximadamente $ 12.7 millones restante en virtud de un acuerdo de préstamo con Wells Fargo.