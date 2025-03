Cuándo y cómo ver el eclipse solar parcial este fin de semana en Nueva Inglaterra

¡Pon tu alarma este sábado por la mañana! Muchos de nosotros aquí en Nueva Inglaterra podríamos vislumbrar un eclipse solar parcial, si no dormimos demasiado y si la Madre Naturaleza no nos agua la fiesta.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol. A diferencia de otros eclipses solares, donde la Luna bloquea todo el disco solar, durante el giro de este sábado la Luna solo bloqueará una parte del Sol, creando un eclipse solar parcial.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

¡Solo tendremos unos minutos antes de que el eclipse alcance su punto máximo aquí en el área de Boston!

Según TimeandDate.com, el eclipse parcial comenzará alrededor de las 5:24 a. m. del sábado. Pero no podremos ver el evento desde su inicio en Boston.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

¿Por qué? El amanecer en Boston no es hasta las 6:31 a. m. Ese será el momento en que el sol estará cerca del horizonte y, cuando empecemos a ver el eclipse, faltan pocos minutos para que el evento alcance su punto máximo alrededor de las 6:38 a. m.

Dado que el sol estará cerca del horizonte durante el eclipse máximo, es mejor buscar un punto alto en la zona para verlo o una zona despejada cerca de la costa. Pero dondequiera que estés, ¡mira hacia el este!

Ten cuidado: ¡asegúrate de protegerte los ojos al mirar al sol! Debes usar gafas especiales para ver este evento y evitar daños en los ojos. No uses tus gafas de sol habituales, ya que no te ofrecerán la protección necesaria.

El eclipse parcial terminará alrededor de las 7:07 a. m.

Aquí está la advertencia sobre la observación del eclipse del sábado: Se esperan nubes y posibles lluvias aquí en el área metropolitana de Boston, lo que probablemente oscurecerá nuestra vista del evento. Los mantendremos informados.

Pero si te animas a conducir para verlo, Maine podría ser el mejor lugar, ¡si la naturaleza te acompaña!

El Parque Estatal Quoddy Head, South Lubec Flats y Presque Isle podrían ofrecer las mejores vistas del eclipse solar parcial del sábado. Es en estos lugares donde podrías ver un inusual "cuerno solar" (o doble amanecer, como lo llaman algunos), con la luna creando un sol creciente sobre el horizonte durante el amanecer.

Los expertos también afirman que zonas de Quebec y Nuevo Brunswick, Canadá, también ofrecerán magníficas vistas del eclipse.

Veremos nuestro próximo eclipse solar parcial en Boston el 12 de agosto de 2026.