Educarán adolescentes sobre conducir bajo efectos del cannabis

Massachusetts será el primer estado de cannabis de uso recreativo en la nación en adoptar un plan de estudios para educar a los adolescentes sobre la conducción bajo sus efectos.

El Registro de Vehículos Motorizados, tras decir que controla la educación de los conductores en el estado, indicó el lunes que está adoptando el plan de estudios AAA, que se llama "Shifting Gears: The Blunt Truth About Marijuana and Driving", en asociación con miembros de la Comisión de Control de Cannabis.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El Registro, que planea un anuncio formal el viernes en el Registro de Vehículos Motorizados de Worcester, indicó que el plan de estudios se adoptará en enero y actualizará el módulo de educación vial para incluir información basada en investigaciones sobre el cannabis y una explicación de cómo el tetrahidrocannabinol (THC), el químico activo en la marihuana afecta la cognición, la visión, el tiempo de reacción y la percepción del tiempo y la distancia.

"Esta es la primera generación de estudiantes de educación vial en obtener una licencia desde que el cannabis se legalizó en Massachusetts, y la investigación de la AAA muestra que los accidentes por conducción en estado de ebriedad pueden aumentar y continuar lesionando y matando a los automovilistas y sus pasajeros", dijo el Registro en un comunicado de prensa.

El plan de estudios actualizado se enseñará a unos 52,000 conductores jóvenes por año en 700 escuelas de conducción de Massachusetts.