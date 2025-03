El FBI arresta a hombre por realizar cientos de llamadas obscenas y amenazantes a mujeres en MA y RI

El FBI dijo que arrestó a un hombre de California por realizar cientos de llamadas telefónicas obscenas y amenazantes a mujeres en Massachusetts, Rhode Island y otros estados.

Justin Glauthier, de 30 años, fue arrestado por agentes del FBI en su casa de Anaheim el miércoles, dijeron las autoridades. Está acusado de acoso cibernético, amenazas interestatales de lesiones y realizar llamadas obscenas y acosadoras interestatales.

Los fiscales alegan que entre 2022 y 2025, Glauthier llamó y acosó repetidamente a mujeres cuyo nombre, fotografía y otra información personal, incluidos detalles asociados con su empleo, encontró en línea.

Los investigadores federales dicen que al menos nueve mujeres han sido identificadas por haber recibido llamadas acosadoras y, en algunos casos, incluso amenazantes de Glauthier. Alegan que en docenas de llamadas, hizo comentarios sexualmente explícitos y amenazó a sus víctimas si se negaban a permanecer en el teléfono o cooperar con él.

En algunos casos, afirmó saber dónde vivían y trabajaban sus víctimas y amenazó con visitarlas sin previo aviso en sus casas o lugares de trabajo.

Según una declaración jurada ante el tribunal, una víctima de Rhode Island le dijo a un investigador del FBI que comenzó a recibir llamadas telefónicas de Glauthier en noviembre de 2022 y lo informó a la policía de Lincoln en agosto de 2024. Dijo que ocasionalmente hablaba con él en un esfuerzo por apaciguarlo, con la esperanza de que finalmente dejara de llamarla. Siempre que bloqueaba un número que él usaba, decía que la llamaba desde un número diferente.

En julio de 2024, esa víctima dijo que le gritó a Glauthier por acosarla y dijo que llamaría a la policía. Dijo que Glauthier le dijo que no podrían encontrarlo y "si lo hacen, se ocupará de eso cuando llegue el momento".

La víctima dijo que las llamadas comenzaron a volverse más explícitas a partir de ese momento, y Glauthier le dijo que la amaba y que no podía dejar de fantasear con ella. Le dijo a la víctima que tenía fotos de ella y que las llamadas telefónicas ya no eran suficientes. Un día en particular, la víctima dijo que recibió más de 15 llamadas de Glauthier.

Los registros telefónicos mostraron que esta víctima recibió 49 llamadas de Glauthier entre septiembre de 2023 y octubre de 2024 y otras 118 llamadas de su número entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Una segunda víctima de Rhode Island entrevistada en noviembre de 2024 le dijo al FBI que había recibido numerosas llamadas telefónicas de un número oculto. Durante una llamada, le dijo a la víctima "ella es hermosa y que vio sus fotos en línea". También le dijo en un momento que era profesor en la Universidad de Brown y que iría a su casa para conocerla.

Esta víctima recibió al menos dos docenas de llamadas de Glauthier, dijeron los investigadores.

Una tercera víctima, una residente de Massachusetts que trabaja en Rhode Island, dijo que comenzó a recibir llamadas telefónicas acosadoras de un hombre no identificado a fines de 2020. El hombre que llamó dijo que estaba buscando mudarse de California a su ubicación.

Los registros telefónicos muestran que desde mayo de 2023 hasta octubre de 2024, Glauthier llamó a esta víctima 133 veces a su teléfono celular y la llamó al trabajo 21 veces. Además de comentarios sexuales gráficos, Glauthier también le dijo a la víctima que había visto a sus hijos, haciendo referencia a imágenes que ella había publicado en las redes sociales.

Otra víctima de Massachusetts entrevistada por el FBI en diciembre de 2024 dijo a los investigadores que las conversaciones rápidamente se volvieron "desagradables" y sexuales. En un momento, Glauthier le dijo que estaba "enamorado de ella y quería viajar" a su ubicación "para estar con ella y casarse con ella". Dijo que Glauthier la llamó sin identificador de llamadas varias veces al día, incluso tarde en la noche y temprano en la mañana.

Esa víctima recibió 50 llamadas de Glauthier entre marzo de 2023 y octubre de 2024, y otras 28 llamadas entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Los investigadores del FBI también entrevistaron a las víctimas y a la policía de Georgia, California y Wisconsin.

Se esperaba que Glauthier compareciera por primera vez ante un juez de primera instancia de los Estados Unidos en California el jueves.

El caso está siendo procesado por la Fiscalía de los Estados Unidos en Rhode Island, con la asistencia de la Fiscalía de los Estados Unidos en el centro de California.