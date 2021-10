‘Él piensa que es dueño de la ciudad’: vecinos llaman al 911 por fiestas ruidosas de oficial de Worcester

Después de una noche de fiesta en junio, un oficial de policía de Worcester fue trasladado de urgencia al hospital y ha permanecido con licencia administrativa pagada durante meses mientras el departamento realiza una investigación interna sobre lo sucedido.

Pero los investigadores de NBC10 descubrieron que el incidente del verano pasado no fue la primera señal de problemas en el vecindario del oficial Rodrigo Oliveira.

Los registros revelan un patrón de fiestas ruidosas y quejas de los vecinos sobre las frecuentes interrupciones, lo que genera preguntas sobre lo que hicieron los líderes de la ciudad para abordar las repetidas preocupaciones de la comunidad.

Las llamadas al 911 ilustran la frustración de los vecinos

Los registros de asuntos internos muestran que el tema de las fiestas ruidosas y abarrotadas llegó por primera vez a los escritorios de los líderes de la ciudad de Worcester en octubre de 2019. Se envió una queja a un concejal de la ciudad al administrador de la ciudad, quien luego alertó a los superiores en el departamento de policía.

La denuncia indicaba que Oliveira había organizado varias fiestas ruidosas en la piscina en su casa de Hyde Street.

Varios vecinos, que no querían hablar en público por miedo, compartieron historias similares con NBC10 Boston sobre reuniones que se daban en su patio a todas horas de la noche. El ruido despertó a los niños dormidos y, a veces, causó daños a la propiedad.

Varios vecinos describieron a muchos de los asistentes a la fiesta como extremadamente jóvenes y potencialmente parecían menores de edad. Un vecino recordó haber encontrado a alguien desmayado en su jardín a la mañana siguiente.

"Solo quiero informar de una fiesta en la que parece que los menores están bebiendo y de verdad están haciendo mucho ruido, señor", le dijo una persona a un operador en una grabación del 911.

Un residente le dijo a NBC10 Boston que las fiestas parecían tener lugar todos los fines de semana y, a menudo, terminaban alrededor de las 4 a.m.

"Simplemente no tenía ningún sentido", dijo. “Es de esperar que el vecino Joe Schmoe tenga una fiesta y cause molestias. ¿Pero alguien que es policía? Eso no está bien ".

Un teniente de policía se reunió con vecinos sobre sus preocupaciones en noviembre de 2019. Le dijeron que estarían dispuestos a retirar la denuncia si Oliveira controlaba a sus invitados y detenía los frecuentes disturbios, según el expediente de asuntos internos.

El teniente ordenó a los vecinos que llamaran a la policía si los problemas persistían. También alertó al despacho de que un supervisor siempre debe responder a la dirección de Oliveira para futuras llamadas.

"El oficial Oliveira dijo que comprendía", decía el informe de asuntos internos.

En enero de 2020, el informe concluyó que Oliveira fue "exonerada" de las acusaciones de "descortesía" y "conocimiento de las actividades".

Sin embargo, los registros muestran que las fiestas y las llamadas al 911 continuaron, incluso cuando llegó la pandemia de COVID-19. Un historial de incidentes en la dirección de Oliveira enumeró ocho llamadas de "fiesta ruidosa" diferentes después de la investigación interna.

"Están haciendo una fiesta y tocando música", describió una persona que llamó en mayo de 2020. "Esto es otro nivel. Probablemente puedas escucharlo de fondo ".

Otra llamada de un vecino diferente detalló esto en septiembre de 2020: “Hubo una fiesta durante los últimos cuatro fines de semana. Hay mucha gente ahí. Nadie lleva máscaras. Y la música está muy alta ".

En mayo de 2021, otro vecino le recordó al despachador las precauciones que se suponía que debían tomarse: “Esta es una dirección que requiere que salga un supervisor. Es la casa de un policía ".

No está claro cómo respondió el departamento de policía a esas quejas y si tomaron alguna medida. Los vecinos le dijeron a NBC10 que no importaba cuántas veces llamaran, nada parecía cambiar.

"Todos los años tenemos la misma queja", le dijo una persona frustrada a un despachador. Tal vez sea hora de que hagas algo, ¿sabes? Cree que es el dueño de la ciudad, pero no es así. Esto tiene que terminar ".

Oficial bajo licencia paga tras emergencia médica

En las primeras horas de la mañana del 25 de junio, la llamada al 911 llegó desde el interior de la casa de Oliveira.

Según un informe policial, Oliveira y otro oficial de policía de Worcester estaban inconscientes cuando sus amigos se comunicaron con los socorristas.

"Está bastante pálido. Sus labios están azules ", dijo una persona que llamó sobre la condición de Oliveira en la llamada al 911.

"¿Está respirando normalmente?" preguntó el despachador.

"No, está como si estuviera agitado", respondió la mujer.

De fondo, se podía escuchar a otras personas gritando que se necesitaba una ambulancia de inmediato. El despachador dio instrucciones de RCP por teléfono.

"Tengo que preguntar, ¿hay algún Narcan disponible?" dijo el despachador.

Cuando llegaron los socorristas, llevaron a ambos oficiales al hospital. Antes de transportarlos, los paramédicos los trataron con algo que fue omitido en el informe policial obtenido por NBC10.

Ambos agentes permanecen en régimen administrativo pagado mientras la policía realiza una investigación interna, dijo el portavoz del departamento, el teniente Sean Murtha.

Murtha también confirmó que no ha habido otras llamadas de servicio a la casa del oficial de 38 años desde la emergencia médica en junio.

Cuando se le contactó por teléfono, Oliveira se negó a responder preguntas sobre lo sucedido en junio pasado o discutir las quejas de sus vecinos sobre las fiestas, citando la investigación interna. Dijo que no sabía cuándo terminaría eso.

El oficial ya tenía un acuerdo de "última oportunidad"

Los registros de asuntos internos indican que Oliveira ya estaba bajo escrutinio por un incidente de julio de 2015 en el Burncoat Family Center.

Según los documentos, Oliveira golpeó a un joven de 15 años mientras estaba esposado y lo transportaban al hospital para recibir tratamiento de salud mental. También fue acusado de escalar la situación en lugar de disminuirla al insultar al adolescente poco después de llegar al lugar.

Los testigos le dijeron a la policía que Oliveira negó haber golpeado al adolescente y dijo que solo se estaba defendiendo después de que el paciente lo escupió. El personal de atención médica también dijo que Oliveira les dijo que no presentaría cargos.

Sin embargo, Oliveira presentó cargos al día siguiente por agredir a un oficial de policía. Según la investigación interna, el exjefe de policía Gary Gemme intervino para que se retiraran los cargos contra el menor.

La investigación sostuvo acusaciones contra Oliveira por fuerza innecesaria, veracidad, descortesía y conducta impropia de un oficial.

Tras esos hallazgos, los líderes de la ciudad y el sindicato de policías negociaron un acuerdo de "última oportunidad" para Oliveira, quien se graduó de la academia de policía de Worcester en 2013.

El acuerdo de 2016 decía que Oliveira fuera suspendido sin paga durante 40 días. También detallaba que violaciones similares relacionadas con el uso de la fuerza o la veracidad durante la próxima década probablemente le costarían su trabajo a Oliveira.

Líderes de la ciudad con los labios sellados mientras continúa la investigación interna

Karen Blum es una experta en mala conducta policial que enseñó durante más de 40 años en la Facultad de Derecho de Suffolk.

"Esto tiene la apariencia, aunque no lo sea, de que el departamento de policía se ocupa de uno de los suyos", dijo Blum. “Dadas las quejas y la cantidad de quejas de los vecinos, se debería haber hecho algo aquí”.

NBC10 solicitó una entrevista con el jefe de policía Steven Sargent para discutir cómo se manejó la situación. Murtha dijo que el departamento no haría comentarios durante la investigación en curso.

Un portavoz del administrador de la ciudad de Worcester, Edward Augustus, dijo que aplazaría cualquier comentario a la policía de Worcester.

Daniel Gilbert, presidente del Sindicato de Patrulleros de Worcester, dijo que no podía brindar una entrevista durante el asunto de personal en curso.

Kathleen Toomey, presidenta del comité de seguridad pública del consejo de la ciudad, también dijo que se reservaría cualquier comentario hasta que la policía hubiera completado su investigación interna.

"Todos nuestros agentes de policía deben someterse a los más altos estándares, y todas y cada una de las quejas deben ser examinadas e investigadas por completo", dijo Toomey en un comunicado. "Espero la culminación de esta investigación".

Blum notó que la serie de quejas sobre fiestas ocurrieron mientras Oliveira estaba fuera de servicio. Sin embargo, dijo que la falta de respeto que el oficial mostró a sus vecinos plantea preguntas sobre cómo podría interactuar con extraños en público mientras está en uniforme.

"Este es un oficial que necesitaba asesoramiento", dijo Blum. "Necesitaba que alguien interviniera y dijera: 'Estás cruzando una línea aquí y no pasará mucho tiempo antes de que la línea que cruces te cueste el trabajo'".

Ryan Kath puede ser contactado en ryan.kath@nbcuni.com. Puedes seguirlo en Twitter o conectarte en Facebook.