El precio para mantener a Bogaerts sigue subiendo, y también lo hace el costo de que se vaya

¿Páguenle al hombre?

Xander Bogaerts nació para jugar en Boston y las tres primeras semanas de la temporada 2022 lo están demostrando. Mientras que algunas estrellas se marchitan bajo el foco de atención de Fenway y otras se pierden en medio de disputas contractuales, Bogaerts está demostrando una vez más que es impermeable a cualquier ruido exterior.

En la victoria desesperadamente necesaria del miércoles por 7-1 sobre los Azulejos, Bogaerts continuó su asalto al pitcheo de la Liga Americana con cuatro hits más. Ya tiene siete juegos de tres hits, y la temporada no tiene ni 20 juegos. Está bateando un .397 líder en la liga.

Para leer el artículo completo en inglés haz click aquí

Sin contexto, Bogaerts ha tenido un comienzo tremendo. Pero conociendo el contexto de su situación (los rumores de que sus días como campocorto están contados, la llegada del presunto reemplazo Trevor Story, la oferta de contrato de bajo nivel que evoca recuerdos de Jon Lester) es casi absurdo que Bogaerts pueda mantener tal enfoque en el campo.

"Alguien hizo la pregunta sobre los contratos y todo eso. Este tipo es un profesional", dijo el manager Alex Cora a los periodistas en Toronto. "Saben de qué se trata y este es un tipo cuya trayectoria habla por sí sola. Buscas hoy y hay algo sobre WAR ofensivo desde 2018 y es (Mike) Trout y él. Así que conocemos la trayectoria, nosotros Conozco al jugador, y está haciendo un trabajo increíble tomando lo que le dan".

De hecho, Bogaerts está empleando el viejo adagio de Wee Willie Keeler de "golpéalos donde no están". El miércoles, conectó cuatro sencillos por todo el parque: uno por el medio, uno le quitó el guante al tercera base y dos se hundieron en el jardín derecho. En una temporada con grandes interrogantes sobre el poder de la nueva pelota de béisbol, Bogaerts se contenta con usar todo el campo. Solo tiene un jonrón, pero tiene ritmo para más de 50 dobles.

"Estaba bromeando con él, van a seguir cambiándote, ir por el título de bateo", dijo Cora. "Es como, no, yo también voy a batear jonrones. Es un jugador tan bueno, una amenaza tan ofensiva, puede tirar de él para obtener poder, puede ir hacia el otro lado para sencillos y me alegro de que esté jugando para a nosotros."

Desafortunadamente, la parte de jugar para nosotros es el problema. Debido a que, según los informes, los Medias Rojas solo le ofrecieron lo que equivale a una extensión de un año y $ 30 millones, es casi seguro que llegará al mercado este otoño, donde la tasa actual para los campocortos All-Star es 10 veces más. Incluso si a Bogaerts se le paga más como un segunda base de primera línea, aún podría obtener $100 millones más de lo que los Medias Rojas parecen dispuestos a ofrecer.

Lo que está claro es que no debería sorprendernos. Después de que Bogaerts firmó una extensión amistosa de seis años y $120 millones en abril de 2019, respondió con su mejor temporada como profesional, bateando .309 con 33 jonrones y 117 carreras impulsadas, el máximo de su carrera, en camino a un quinto puesto en la votación de MVP. Es posible que los Medias Rojas no hayan logrado defender su título de Serie Mundial, pero Bogaerts se elevó a nuevas alturas. Mientras que otros optan por disfrutar del lujo de sus nuevas riquezas, Bogaerts se aseguró de que los Medias Rojas no se arrepintieran de un solo centavo de su trato.

Ahora se encuentra en el otro extremo de un enigma de contrato, y no se está desarrollando como él hubiera esperado. La primera oferta del equipo fue tan poco seria que prácticamente le rogó que se fuera en la agencia libre. Tal vez sea porque el director de béisbol, Chaim Bloom, y/o los propietarios no quieren pagarle cuando entra en los 30. Tal vez sea porque cuestionan su viabilidad a largo plazo como campocorto. Tal vez no quieran que nadie bloquee al súper prospecto Marcelo Mayer, especialmente con Story que ya tiene contrato por seis años.

Cualquiera que sea su problema, todo lo que Bogaerts puede hacer es hacer que sea lo más difícil posible para ellos alejarse. Y con cada golpe que ata a la izquierda, a la derecha y al centro, gira el tornillo mucho más fuerte.