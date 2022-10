El sol continúa dominando y las temperaturas se mantienen templadas

Estamos en medio de un calentamiento y el sol continúa dominando parte del fin de semana.

A medida que los máximos suban a los 60 el viernes y cerca de los 70 el sábado, un sistema de tormentas costeras se acercará sigilosamente. Notaremos que las nubes aumentan el domingo a medida que avanza la tormenta. En este momento, parece que las lluvias se extenderán hasta el sur de New Hampshire por la tarde. Estamos usando ese término vagamente, porque podría ser tan temprano como el mediodía o tan tarde como las 5:00p.m. o 6:00p.m. Nos inclinamos por lo último, lo que significa que este podría ser esencialmente un fin de semana seco. Esta es una gran noticia para los atletas/espectadores del Head of the Charles, que comienza el viernes.

Todavía estamos con algunas lluvias el lunes. A medida que el frente cálido se cuela, veremos que las temperaturas vuelven a subir a los 60 grados superiores en todo el sureste de Massachusetts hasta la tarde. Lo más importante es que la humedad también se filtrará, por lo que la niebla PODRÍA convertirse en un problema. Muchos de los chubascos se desvanecerán a la hora del juego, pero puede haber algo de niebla alrededor. De cualquier manera, las temperaturas estarán en el rango templado hasta la noche.

Las lluvias están dispersas en el pronóstico de la próxima semana mientras permanecemos en el aire templado.

