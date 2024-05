Dominicanos ejercen su derecho al voto en Nueva Inglaterra para elecciones presidenciales

Entra en su recta final, la elección de las nuevas autoridades que dirigirán el territorio dominicano por los próximos 4 años. Nueva candidatos se disputan la presidencia y otros más las senadurías y diputaciones, y a nivel local muchos electores están decidiendo el futuro de su país.

Electores de todo Nueva Inglaterra salieron a ejercer su derecho al voto para elegir al nuevo presidente de República Dominicana este domingo 19 de mayo.

Autoridades dominicanas anunciaron el arresto de un hombre por presunta compra de cédulas en la Provincia Monseñor Nouel.

ELECCIONES DE REP. DOMINICANA EN MASSACHUSETTS

La comunidad Dominicana se reunió en la ciudad de Boston para ejercer su derecho al voto este domingo, en la escuela Lila Frederick, uno de los centros electorales más importantes de la capital de Massachusetts.

Todos los centros de votación cerraron a las 5 p.m., y en estos momentos los directivos y autoridades electorales están realizando el envío de la data hasta República Dominicana donde serán totalizados, más temprano el panorama era completamente distinto.

De acuerdo a funcionarios consulares, en Nueva Inglaterra hay aproximadamente 75 mil dominicanos registrados para votar.

En la ciudad de Boston operaron 7 recintos para realizar las elecciones, y 4,283 dominicanos están inscritos en la escuela Lila Frederick en Columbia Road, Dorchester, autoridades electorales encargadas confirmaron que el proceso se ha llevado a cabo con total normalidad.

“El proceso ha sido rápido la gente viene ejerce su derecho al sufragio es un proceso como ustedes pueden ver en la Puerta los facilitadores que están ahí como Segundo vocales buscan a los electores lo llevan a la Mesa para que el proceso sea ágil los ciudadanos vienen en paz y en calma ha sido un proceso superior organizado”, dijo Skarlett Abreu, Facilitadora Recinto Electoral Boston.

Autoridades electorales ubicadas en Boston dijeron a Telemundo Nueva Inglaterra que ya comenzaron a enviar y a transmitir los cómputos que serán totalizados en República Dominicana, y se tiene previsto que lo primeros informes de resultados se comienzan a dar en las próximas horas.

ELECCIONES DE REP. DOMINICANA EN RHODE ISLAND

La jornada electoral también se vivió en Providence, Rhode Island, donde los dominicanos madrugaron a ejercer su voto electoral, sin embargo algunos perdieron su madrugada.

Aunque la jornada transcurrió en gran parte con tranquilidad varios se quedaron sin votar mientras otros aseguran haberse sentido hostigados o presionados.

Es claro que dentro de los parámetros de la junta central electoral está prohibido hacer hoy propaganda o proselitismo en torno a las mesas electorales pero algunos, no obedecieron.

“Dentro de nuestro recinto de votación no puede haber ningún tipo de manifestación política, pueden hacerlo en la calle pero es prohibido.”, dijo Ernesto Valerio, organizador.

Otros votantes aseguraron sentirse constreñidos por quienes a la entrada mencionaban el nombre de los candidatos, para persuadir el voto.

“Que me molesta lo que el señor me dijo cuando estaba entrando, que yo tenía que votar por Leonel, y él no puede decirle a la gente que está entrando, por qué candidato uno debe votar, eso está prohibido, eso está fuera de la ley.”, dice Francisca López Villanueva, votante de Rhode Island.

Pero no todos tuvieron la misma suerte, otros se quedaron con la cédula en la mano.

“Dijeron que si yo había votado aquí hace tiempo podía hacerlo, ahora me dicen que no, que no puedo votar… me siento impotente, porque yo quiero votar”, aseguró Raul Ventura, otro votante.

Por su parte la Senadora de Providence Ana B. Quezada dijo que “eso pasa también en las elecciones de aquí, a veces la gente la cambia de una mesa a otra, pero la junta electoral ha hecho un buen trabajo”.

Una carta recibida por correo indicaba las instrucciones para votar, pese a que algunos la recibieron, tuvieron que cambiar su puesto de votación.

En el puesto de votación en Providence estuvieron inscritos 2,896 dominicanos, algunos recién llegaron al país no pudieron votar pues mucho llegaron consultando como inscribir su cédula, y ya quedaran, para las próximas elecciones.

ELECCIONES DE REP. DOMINICANA EN CONNECTICUT

Connecticut con más de 10,700 votantes dominicanos inscritos para votar en estas elecciones presidenciales se anticipó y muchos llegaron hoy a las urnas, Doris Bardales se une desde Hartford.

Desde que abrieron las urnas a las 7 de la mañana muchos votantes dominicanos se aseguraron en participar en estas elecciones presidenciales.

Un destino digno para su país, es el anhelo de una gran mayoría de los votantes Dominicanos que hoy se presentaron en las urnas en distintos puntos del estado de Connecticut.

“La mayoría de los partidos mayoritarios es lo mismo todo entonces voy a votar en contra de ello.” dijo Angel Maria Rosario, votante en New Haven

Juan Garcia, votante de Hartford, con la tinta en el índice izquierdo mostró que cumplió con su deber cívico..

“Sé ve que hay entusiasmo, hay ánimos, la gente está contenta, hay un orden que se ve, que hay un deseo de votar.”, dijo García.

Sin embargo, no todos pudieron votar, alrededor de 50 electores llegaron al recinto en Hartford que no estaban empadronados.

Juan Vega, parte de la Junta Central Electoral reconoce que muchos tuvieron que regresar a casa, pero aclaró que se trabajó en una campaña informativa sobre el requisito…

“Este número se podría duplicar o casi… que eso es algo que a nosotros nos duele porque todo el mundo tiene derecho al voto.”, dijo Vega.

El recinto en Hartford abrió a las 7 de la mañana. En cuanto al proceso electoral, en Hartford no se reportó ninguna incidencia. Cerraron las urnas y ahora están a la expectativa de quién será el mandatario de la República Dominicana por los próximos 4 años.