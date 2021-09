Elorza no se postulará para gobernador en 2022

El alcalde de Providence, Jorge Elorza, dijo en una carta a sus partidarios el miércoles que no se postulará para gobernador, ni para ningún cargo, el próximo año.

"Como saben, he estado considerando postularme para un cargo estatal en 2022. Después de una revisión seria, y en consulta con mi familia, he decidido que no seré candidato para ningún cargo en el próximo ciclo electoral", dijo Elorza.

WJAR informa que Elorza dijo que las exigencias de llevar a cabo una campaña de tiempo completo mientras se dirige la ciudad, así como los compromisos familiares, serían demasiado.

"En pocas palabras, no es posible comprometerme con una campaña estatal y al mismo tiempo cumplir con mis responsabilidades como alcalde y como padre", dijo.

Elorza dijo que se enorgullece de servir como alcalde de la ciudad capital.

"Muchos de ustedes me han escuchado decir que servir como alcalde de Providence desde 2015 ha sido el privilegio de mi vida. Es, francamente, el trabajo de mis sueños. No hay una manera más clara y convincente de retribuir a la comunidad que me encanta ”, dijo el alcalde.

Elorza no puede postularse para la reelección como alcalde debido a límites de mandato.

Se habría enfrentado a un campo abarrotado para la nominación demócrata en la carrera por gobernador. La Secretaria de Estado Nellie Gorbea, el Tesorero General Seth Magaziner y el Dr. Luis Daniel Muñoz han lanzado campañas.

Se espera que el gobernador titular demócrata Dan McKee busque su primer mandato completo. Está completando el mandato de la gobernadora Gina Raimondo, quien renunció para convertirse en secretaria de Comercio de Estados Unidos.