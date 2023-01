‘Embrace: The Kings’: SINTONIZA el 14 ENE. a las 6 P.M. en TELEMUNDO BOSTON

"The Embrace", un monumento histórico en honor al Dr. Martin Luther King Jr. y su esposa Coretta Scott King, está a punto de inaugurarse en Boston Common el viernes 13 de enero.

Ha tardado mucho en llegar, tomó años de trabajo encabezado por el grupo Embrace Boston, un grupo dedicado a cultivar las condiciones necesarias para la justicia racial y económica en Boston.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

SINTONIZA: Embrace: The Kings, el sábado 14 de enero a las 6 p. m. en Telemundo Boston. Es un especial de media hora sobre Martin Luther King, Jr. y Coretta Scott King en Boston, así como la inauguración del monumento "The Embrace" (El abrazo) que honra el amor de King y promete cambiar la conversación sobre la justicia social en Boston, la nación, y el mundo.

El monumento es mucho más que un memorial real y está diseñado a propósito para ser el punto álgido para cambiar la conversación sobre la justicia social en Boston y más allá.

Las autoridades involucradas en el proyecto dicen que 'The Embrace' tiene el potencial de convertirse en la Estatua de la Libertad de Boston, un faro de esperanza de bronce.

¿Por qué Boston?

Cuando piensas en la historia del Dr. Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King, probablemente pienses en Atlanta o Washington, D.C.

Pero la famosa pareja que es el rostro del movimiento por los derechos civiles en la década de 1960 se conoció y se enamoró en Boston cuando el Dr. King tenía un doctorado como estudiante en la Universidad de Boston, y Coretta fue estudiante en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra.

Procedían de entornos muy diferentes.

"Martin Luther King procedía de una clase élite afroamericana que muy a menudo estaba asociada con el clero", dijo el cineasta Roberto Mighty, "pero Coretta procedía literalmente de una región de cosecha de algodón de Alabama".

El reverendo Jeffrey Brown, pastor de la Duodécima Iglesia Bautista y copresidente de Embrace Boston, dijo que Coretta no se parecía a nadie que MLK hubiera conocido.

"Tenías a esta mujer asombrosamente hermosa que tenía esta mente intelectual aguda y este compromiso con el progreso social no solo de los afroamericanos sino de todas las personas", dice.

También puedes ver 'The Embrace: The Kings' en Peacock, Roku y Globe.com

"La historia nos ha demostrado el importante papel que desempeñó, no solo apoyando al Dr. King, sino también desempeñando un papel activo para ayudar a dar forma a su trabajo", agrega Tanisha Sullivan, presidenta de la sucursal de Boston de la NAACP.

De hecho, "Francamente, ella es una persona mucho más radical que él", dijo la historiadora Susan Reverby, y agregó: "Ella es quien realmente lo empujó políticamente de muchas maneras".

La Marcha

Se volvieron políticos aquí en Boston.

Dra. King encabezó una famosa marcha por la libertad de más de 20,000 personas desde Roxbury hasta Boston Common en abril de 1965.

Habló en Parkman Bandstand on the Common y luego habló en State House.

Se enfocaron en todo, desde empleos hasta equidad de vivienda, temas importantes en la ciudad hoy en día.

The Embrace (El abrazo)

Debido a que los Kings fueron a la escuela aquí, se enamoraron aquí y se concentraron en el activismo en Boston, ha habido un impulso durante mucho tiempo para honrar a los Kings de alguna manera.

"Boston es una ciudad de historia. Y, a menudo, en nuestra ciudad, consideramos los sitios y los edificios históricos como parte de nuestra cultura. Y somos una ciudad que no ha permitido que diferentes tipos de cultura prosperen en la forma que debería, considerando la diversidad de nuestra ciudad", dijo Imari Paris Jeffries, directora ejecutiva de Embrace Boston.

Y parte de esa historia es, sin duda, The Kings. "Su romance, sus vidas como estudiantes, sus vidas como miembros de la comunidad en Roxbury, no se han contado de una manera que creo que conocen la mayoría de los bostonianos o la gente que viene a visitar nuestra ciudad", dijo Jeffries.

Y en 2017, un pequeño grupo que incluía a Paul English, la reverenda Liz Walker y el reverendo Jeffrey Brown, tuvo la idea de construir un monumento en honor a Dr. King.

Después de un largo proceso, se aprobó el proyecto para un monumento en Boston Common, el parque en funcionamiento continuo más antiguo de los EE. UU.

Se enviaron propuestas y el diseño ganador fue del artista Hank Willis Thomas con The MASS Design Group.

Willis Thomas investigó mucho y vio una foto no solo del Dr. King sino de los King abrazados después de que el Dr. King ganara el Premio Nobel.

"Y primero vi la alegría en su rostro porque no lo conocemos por ser una persona alegre, pero luego vi cuán fuerte estaba abrazando a su esposa, pero también cuán firmemente lo sostenía ella. Y yo pensé que era una metáfora realmente poderosa de la forma en que ella lo apoyó durante su vida, pero también la forma en que llevó su legado sobre sus hombros con tanta dignidad y gracia, que esta idea de su peso sobre sus hombros fue realmente poderosa", Willis dijo Tomás.

Se necesitaron 600 piezas de bronce para hacer la increíble obra de arte del abrazo de la pareja, dos pares de hombros entrelazados.

"Trabajamos con los fabricantes en Walla Walla, Washington. Ellos son los mejores en lo que hacen al armar arte de clase mundial a escala", dijo Jonathan Evans, RA, director de MASS Design Group.

MIRA: La inauguración del monumento 'The Embrace' en Boston Common EN VIVO aquí en TelemundoNuevaInglaterra.com y en Peacock el viernes 13 de enero de 12 p.m. a 3 p. m.

Luego, el bronce se transportó en camiones por todo el país hasta su hogar permanente en Boston.

También con el monumento hay una plaza de granito con los nombres de docenas de otros líderes de derechos civiles de Boston.

Los visitantes podrán descargar una aplicación y realizar un recorrido en audio para escuchar las historias del tiempo del Dr. King y Coretta en Boston, así como de otros pioneros en la ciudad.

Qué significa todo

Los grupos involucrados en el monumento saben que esto es solo el comienzo. El siguiente es The Embrace Center, que incluirá un centro para la justicia social, que estará disponible más adelante en 2023.

La ciudad de Boston siempre ha desempeñado un papel más importante que la vida en la dirección de la historia de nuestro país, por lo que tenemos visitantes de todo el país y de todo el mundo", dijo la alcaldesa de Boston, Michelle Wu.

Agregó: "Lo que atrae a la gente a nuestra ciudad comenzará a reflejar un poco más a fondo quiénes están incluidos en esa historia de liderazgo, libertad y empuje para la próxima generación".

"Creo que existe una oportunidad para que las personas se vean a sí mismas no solo directamente a través de la diversidad de las personas que también son honradas en la plaza, sino que se vean a sí mismas como parte de un memorial dedicado al amor y se vean a sí mismas a través de los ojos de otras personas que podrían no parecerse a ellos. Porque todos somos bostonianos, todos somos estadounidenses, todos somos ciudadanos de este mundo. Y esa es la promesa de "The Embrace", dijo Jeffries.