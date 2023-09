Emergencia por incendio en hotel para inmigrantes en Sutton

Un ocupante de un hotel tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital cercano, mientras que un miembro de la Guardia Nacional fue atendido en el lugar por inhalación de humo, tras un incendio ocurrido el miércoles en uno de los hoteles de Sutton, Massachusetts, que sirve como refugio de emergencia para inmigrantes.

El incendio comenzó en una habitación donde estaban cocinando, según el jefe de bomberos, y la Guardia Nacional estaba en el lugar ayudando a las familias migrantes cuando empezó el fuego. Se dijo que los uniformados intentaron apagar las llamas con un extintor, pero no lo consiguieron y tuvieron que pedir refuerzos a los bomberos, hasta que la situación fue finalmente controlada.

“A nuestra llegada vimos salir humo de una ventana del segundo piso detrás de mí, afortunadamente lo controlamos a tiempo y no se extendió a otras habitaciones”, dijo Matthew Belsito, jefe de bomberos de Sutton.

“Yo estaba ahí cuando pasó eso y la alarma se activó y mandaron a todos para salir afuera”, contó Johnson, uno de los inmigrantes que se está quedando en el hotel. “Tengo a mi familia, estoy con mi esposa y tengo a dos hijos también”.

Inmigrantes como Johnson, llegaron de Haití y de otros países, y esperan que los miembros de la guardia nacional aseguren que la comida se entregue en los hoteles, organicen el transporte y ayuden a las personas a acceder a la atención médica.

“Yo hablé con uno de ellos y me dijo qué que ellos están aquí para eso para ayudarnos por si queremos salir, pero todavía no hay nadie aquí para ayudarnos si necesitamos salir no hay nadie, nosotros tenemos que pagar”, dijo.

La Guardia Nacional también conectará a los inmigrantes con organizaciones para cubrir sus necesidades y ayudará a que los niños se matriculen en las escuelas locales.

“Una persona vino acá a ayudarnos nos pasaron algunas ropas, pero nosotros lo que necesitamos es salir de acá”, insistió.

En estos momentos, cerca de 6 mil familias de inmigrantes están viviendo en Massachusetts, utilizando decenas de hoteles en todo el Estado como refugios de emergencia temporales, hasta que sean reubicados en los próximos meses.