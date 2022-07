Emiten advertencia de salud pública emitida debido al desbordamiento de aguas residuales en el río Merrimack Según los informes, los desbordamientos de alcantarillado combinado ocurrieron en Haverhill a partir de las 12:30 a.m., en Lawrence a la 1:50 a.m. y en Lowell a la 1:10 a.m.