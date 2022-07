Empleados de Bar en Boston comparecen ante un tribunal por apuñalamiento mortal de exmarine hispano

Dos empleados de Sons of Boston fueron procesados ​​el jueves en relación con el apuñalamiento fatal de un veterano de la Marina frente a un bar del centro de Boston en marzo. Álvaro Larrama, de 38 años, de East Boston y Alisha Dumeer, de 34 años, de Everett, han sido acusados de la muerte a puñaladas de Daniel Martínez, de 23 años - Larrama por asesinato en segundo grado y Dumeer como cómplice después del hecho. Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo. Los fiscales dijeron que Dumeer, quien es copropietaria del bar, trató de deshacerse de una sudadera ensangrentada que Larrama, un portero del bar, supuestamente vestía cuando apuñaló fatalmente a la víctima durante el fin de semana del Día de San Patricio. Ambos acusados ​​se declararon inocentes en la corte el jueves. Larrama continúa recluido sin derecho a fianza, como lo ha estado desde su arresto, y se le prohibió tener cualquier contacto con Dumeer o cualquier otro testigo en el caso. Dumeer fue puesta en libertad bajo palabra y también se le ordenó no tener ningún contacto con Larrama o testigos por el momento. Se espera que ambos acusados ​​comparezcan ante el tribunal el 26 de julio para programar conferencias. Lo que sabemos del caso contra Larrama Larrama está acusado de seguir a Martínez, quien estaba de visita desde Illinois, por la calle y apuñalarlo después de una confrontación afuera del bar en Union Street el 19 de marzo. Los fiscales dijeron el jueves que la interacción comenzó cuando uno de los amigos de Martínez fue expulsado. de la barra para vapear. Martínez y otro amigo se fueron para reunirse con el amigo, pero intentaron volver a entrar al bar, dijeron los fiscales. Larrama, que estaba trabajando en la puerta, se negó a dejarlos entrar. Los fiscales dijeron que los testigos informaron que después del intercambio de palabras, las víctimas y sus amigos comenzaron a alejarse, mientras que Larrama gritaba obscenidades y trataba de desafiar a la víctima a una pelea. Las imágenes de vigilancia corroboraron los relatos de los testigos de que la víctima se alejaba y que Larrama lo siguió. Luego se vio a Larrama corriendo detrás de Martínez con un objeto desconocido en su mano derecha. Martínez luego se giró y miró a Larrama, extendiendo su mano izquierda para bloquear o defenderse de un ataque. Luego golpeó a Larrama en la cabeza con una botella de cerveza de aluminio. Durante la pelea que siguió, se pudo ver a Larrama golpeando a Martínez en el lado izquierdo del pecho dos veces, la segunda de las cuales hizo que Martínez agarrara su pecho con la mano izquierda. Varias personas, incluidos empleados de otras empresas locales, intervinieron y, cuando Larrama se separó del altercado, se lo pudo ver manipulando un objeto desconocido con ambas manos delante de su cuerpo antes de colocarlo en sus pantalones cortos derechos. bolsillo. Luego, Larrama fue conducido de regreso a Sons of Boston por otro personal, donde procedió al sótano del bar, donde fue capturado por una cámara de vigilancia lavándose las manos y desechando la sudadera que había estado usando durante el incidente. Luego se lo ve volteando su camiseta del revés antes de salir corriendo por la salida trasera del bar. Larrama también está acusado en un asalto por separado a un cliente de un bar el 6 de marzo. Los fiscales alegan que Larrama estaba entre un grupo de porteros que agredieron a ese cliente después de que se le pidió a la víctima que abandonara White Bull Tavern. Lo que sabemos sobre el caso contra Alisha Dumeer Dumeer, copropietaria y gerente de Sons of Boston, estaba trabajando en el bar durante el incidente. Los fiscales alegan que la seguridad de Hennessey's Bar fue testigo de la pelea y llevó a Larrama de regreso a Sons of Boston, donde informaron a Dumeer y a otro propietario/gerente de lo ocurrido. En la corte el jueves, los fiscales dijeron que tienen imágenes de vigilancia que muestran a Dumeer con Larrama en el vestuario del sótano del bar. Dumeer supuestamente trató de darle a Larrama una sudadera nueva y tiró parte de su ropa. Larrama finalmente se fue por una puerta trasera y Dumeer regresó a trabajar como barman. Más tarde, se puede ver a Dumeer regresando al área y aparentemente moviendo el bote de basura, dijeron los fiscales, aunque estaba parada en un punto ciego de la cámara y sus acciones no están completamente a la vista. La ropa finalmente fue recuperada por los investigadores y dio positivo por sangre. En una entrevista con la policía varios días después del ataque, Dumeer negó saber sobre el apuñalamiento hasta que se enteró en las noticias. Los fiscales dijeron que esto es contrario a las declaraciones de otros testigos y las imágenes de vigilancia. Más tarde diría que su mayor preocupación era "salvar el restaurante y su dignidad", dijeron los fiscales. El estado de los Hijos de Boston A raíz de la muerte a puñaladas, la ciudad de Boston suspendió la licencia de entretenimiento de Sons of Boston, que les permite organizar eventos como música en vivo y karaoke, y licencia de licor. La familia de Martínez ha dicho que planea presentar una demanda contra el establecimiento.

