Empleados de supermercados protestan por protecciones adecuadas en medio de brote de coronavirus

Los trabajadores de supermercados y clientes planifican realizar una protesta en Boston para exigir "protecciones adecuadas" para los empleados en medio del brote de coronavirus.

Los trabajadores de Stop & Shop, Whole Foods, Trader Joe's y Shaw's realizarán la protesta en la tienda Whole Foods en South End de Boston a las 11 a.m. Llenarán el estacionamiento y se mantendrán al menos a seis pies de distancia.

Los supermercados han sido declarados negocios esenciales por el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, durante la pandemia de coronavirus, que ya ha resultado en la muerte de 260 personas en el estado hasta el lunes.

Muchas tiendas han cambiado sus horarios y ofrecen horas de madrugada a los compradores mayores de 60 años.

Empleados de varias tiendas de comestibles en todo el estado, incluidos Whole Foods en Hingham y Stop & Shop en Kingston y Norwell, han dado positivo por el virus.

Funcionarios de salud de Massachusetts anunciaron 1,337 nuevos casos de COVID-19 el lunes, elevando el número total de casos en el estado a 13,837.

La mayoría de esos casos positivos siguen siendo residentes que viven en los condados de Middlesex, Suffolk, Essex, Norfolk, Worcester y Plymouth.